Weltcup-Finale in Planica Die Chance auf einen versöhnlichen Abschluss für die deutschen Skispringer

Wer in Planica über die 200 Meter fliegt oder gar gewinnt, wird ganz zudem besonders gefeiert – und geht mit diesem Gefühl in die Pause und Vorbereitung auf die neue Saison. Karl Geiger und Markus Eisenbichler kennen dieses Gefühl. Beide haben zum Saisonabschluss schon in Planica gewonnen. Geiger wurde 2020 zudem dort Skiflug-Weltmeister. Einfach austrudeln lassen werden sie die Saison auch in diesem Jahr nicht. Auch wenn sie nicht mehr um einen Podestplatz im Gesamtweltcup kämpfen können.