Zu schwer und gescholten Lundby als Skisprung-Symbol

Die schwierigste sportliche Entscheidung ihrer Karriere verkündete Maren Lundby unter Tränen – und mit einem für eine Skispringerin ungewöhnlich rundlichen Gesicht. Doch Norwegens Vorzeige-Athletin suchte keine Ausreden, sondern sprach mit Blick auf ihre eigene nahe Zukunft in der knallharten und gnadenlosen Sportart ganz ehrlich die Wahrheit aus. „Ich habe im Moment ein paar Kilo zu viel, um in der Weltspitze zu springen“, sagte Lundby in einem TV-Interview im Oktober 2021.