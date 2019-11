Schanzengrößen und Wettbewerbe: Die Disziplinen im Skispringen

Team-Skispringen

Neben den Einzelspringen, die in zwei Durchgängen stattfinden, gibt es Team-Springen. Bei denen treten je vier Skispringer pro Nation an. Auch bei den den Team-Springen gibt es zwei Durchgänge. In jedem werden die Springer in vier Gruppen aufgeteilt, in denen pro Nation ein Skispringer antritt. In Einzel und im Team gewinnt derjenige, der mit seinen Weiten und den Jury-Punkten für die Haltung in beiden Durchgängen zusammen die meisten Punkte gesammelt hat.