Ryoyu Kobayashi beeindruckt : Der fliegende „Künstler“ triumphiert bei der Vierschanzentournee

Bischofshofen Ryoyu Kobayashi hat erneut die Vierschanzentournee gewonnen, den ersehnten Geschichtsbucheintrag aber verpasst. Dennoch springt der Japaner seit Wochen in einer eigenen Liga und beeindruckt die Konkurrenz.

Ryoyu Kobayashi weiß ganz genau, wo er seinen zweiten Goldadler für den Triumph bei der 70. Vierschanzentournee aufbewahren wird. "In meinem Haus neben dem Fernseher", sagt der japanische Skisprung-Held mit leuchtenden Augen. Denn dort steht auch schon die erste tierische Tournee-Trophäe, die er vor drei Jahren gewonnen hat.

Auf seiner Lieblingsschanze in Bischofshofen sicherte sich der 25-Jährige aus Hachimantai im Norden Japans am Dreikönigstag seinen zweiten Tourneetriumph, nach zuvor drei Siegen reichte dafür ein fünfter Platz. Das Erfolgsrezept des unscheinbaren Japaners? "Er ist ein Virtuose, ein Künstler", beschrieb ihn ZDF-Experte Toni Innauer. Er spüre Dinge in der Luft, "die sonst kein anderer spürt".