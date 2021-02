26. Februar 2005: BJÖRGENS GROßE SHOW

In Oberstdorf bricht Marit Björgen alle Rekorde. Fünf Medaillen holt Norwegens Skilanglauf-Ass, das gab es noch nie. Gold im Teamsprint, in der Staffel und über 30 Kilometer werden durch Silber im Skiathlon und Bronze über 10 Kilometer ergänzt. Doch das ist nur der Anfang: Björgen wird in ihrer Karriere insgesamt 18 WM-Titel einheimsen, die letzten vier (!) 2017 in Lahti.