Stars, TV-Übertragung, Entscheidungen Fragen und Antworten zur Nordischen Ski-WM 2023

Wer sind die Favoritinnen und Favoriten?

Der Großteil kommt aus Norwegen. Bei den Springern hat Halvor Egner Granerud zehn der 23 Saisonspringen gewonnen, bei den Frauen zeichnet sich immerhin ein Zweikampf zwischen Althaus und der Österreicherin Eva Pinkelnig ab. In der Männer-Kombination kann der Österreicher Johannes Lamparter den gesundheitlich angeschlagenen Jarl Magnus Riiber (Norwegen) entthronen, bei den Frauen führt kein Weg an Seriensiegerin Gyda Westvold Hansen vorbei. Im Skilanglauf kommt die Weltspitze nur noch bei den Männern um Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen, bei den Frauen ist dagegen vieles offen - auch Hennig hat in diesem Winter schon gewonnen.





Die Favoriten und die Chancen der deutschen Athleten.