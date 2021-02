Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Gut, aber nicht sehr gut. Im Skisprung ruhen die Hoffnungen auf Titelverteidiger Markus Eisenbichler sowie Lokalmatador Karl Geiger, der bei der Vierschanzentournee sein Heimspringen gewann. Die deutschen Frauen sind dagegen in diesem Winter noch ohne Podestplatz. Bei den Kombinierern hat Vinzenz Geiger den norwegischen Topstar Jarl Magnus Riiber in diesem Winter - immerhin - zweimal geschlagen. Die Langläufer haben wohl nur in den Staffeln eine kleine Chance auf das Podium.

Hier ein Überblick über die Erwartungen der deutschen Athleten.