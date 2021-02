In Oberstdorf im Allgäu finden vom 23. Februar bis zum 7. März 2021 die Nordischen Skiweltmeisterschaften statt. Die Sprungwettbewerbe werden in der Audi Arena Oberstdorf ausgetragen, die Langläufer und Nordischen Kombinierer gehen im Langlaufstadion „Ried“ in Oberstdorf in die Loipe. Noch ist der deutsche Kader für die WM nicht endgültig benannt. Diese Atlethen werden aber wohl dabei sein.