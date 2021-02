DSV-Kader für Oberstdorf : Eisenbichler und Frenzel führen deutsches Aufgebot bei Nordischer Ski-WM an

Oberstdorf Zwei Titelverteidiger führen die deutschen Athleten bei der Heim-WM ab dem 23. Februar in Oberstdorf an. Für die Nordischen Skisportler geht es dann bis zum 7. März um 23 Titel. Auch zahlreiche Lokalmatadore sind im Team.

Mit den Titelverteidigern Markus Eisenbichler und Eric Frenzel an der Spitze geht der Deutsche Skiverband in die Nordische Heim-WM in Oberstdorf. Der DSV nominierte am Mittwoch zunächst 32 Sportler aus den Disziplinen Skisprung, Skilanglauf und Kombination für die am 23. Februar beginnenden Titelkämpfe im Allgäu.