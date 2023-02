Nordische Ski-WM Wellinger, Schmid und wieder Althaus haben Chancen auf eine Goldmedaille

Die meisten Augen sind am Super-Samstag freilich auf Wellinger gerichtet. Der zweimalige Saisonsieger hat eine Medaille als Ziel ausgegeben, auch wenn er im Training noch Luft nach oben ließ. „Die Form stimmt. Es ist möglich, ganz vorne auf dem Podest zu stehen, alles andere wäre gelogen“, sagt der zuletzt so konstante Bayer vor der Goldjagd am Abend (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport).