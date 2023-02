Nordische Ski-WM Wellinger, Schmid und wieder Althaus haben Chancen auf eine Goldmedaille

Und als wäre das alles noch nicht genug, wartet auch in der Loipe ein Highlight: Die deutsche WM-Hoffnung Katharina Hennig steigt ab 14.00 Uhr im Skiathlon über 15 km in die Titelkämpfe ein. „Alles kann, nichts muss“, sagte die Oberwiesenthalerin am Freitag. Eine Medaille scheint zwar außer Reichweite - würde aber zum Super-Samstag in Planica passen.