Geiger in Skisprung-Quali stark - Slowene Lanisek vorne



Karl Geiger scheint rechtzeitig zur Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica wieder in Form zu kommen. Der 30 Jahre alte Allgäuer sprang am Freitag in der Qualifikation auf der Normalschanze 98 Meter und wurde als Vierter bester Deutscher. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger (9. Platz), Constantin Schmid (12.) und Markus Eisenbichler (25.) schafften mühelos den Sprung unter die besten 50, die am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) um die Medaillen kämpfen. Geiger hat vor zwei Jahren in seiner Heimat Oberstdorf die Silbermedaille in dem Wettbewerb erobert.





„Das war der beste Sprung, den ich hier so hingekriegt habe. Gestern bin ich noch gar nicht zurechtgekommen. Ich glaube, wir haben die richtigen Schlüsse gezogen“, sagte Geiger über den Versuch auf der Anlage, auf der die Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) auch im Sommer ab und an trainieren. „Die letzten drei, vier Prozent muss ich nochmal rauskitzeln“, fügte Geiger an.





Den Tagessieg sicherte sich vor etwa 500 Zuschauern Lokalmatador Anze Lanisek, dem wie Geiger ein Sprung auf 98 Meter gelang. Auch Österreichs Stefan Kraft als Zweiter und der Slowene Timi Zajc auf Rang drei bekräftigten ihre Medaillenchancen. Topfavorit ist der Norweger Halvor Egner Granerud, der am Freitag nicht über Rang sechs hinauskam.





Auf die Skispringerinnen und Skispringer wartet im Tal der Schanzen ein kräftezehrendes Wochenende. Am Samstag springen die Frauen im Team und die Männer im Einzel, am Sonntag steht das Mixed mit je zwei Frauen und Männern auf dem Programm. (dpa)