Initialzündung für weitere Medaillen Warum WM-Gold für Skispringerin Althaus für das ganze deutsche Team wichtig ist

Und doch ging sie die Vorbereitung noch mal anders an als sonst: „Die Weltspitze ist nicht mein vorderstes Ziel. Ich will einfach Spaß am Skispringen haben“, sagte die 26-Jährige, die die Herzen der Fans und Zuschauer vor allem mit ihrem Lachen, ihrer meist guten Laune und kleinen Späßen längst gewonnen hat, im Oktober. Dass es in diesem Winter mit sechs Siegen so gut lief, war ein Nebeneffekt der neuen Saisonvorbereitung, den Althaus – selbst etwas überrascht – gerne mitnahm. Die Enttäuschungen und kleinen Niederlagen der Vergangenheit haben sie am Ende lockerer und so noch besser und konstanter gemacht. Bei der Nordischen Ski-WM hat sie sich nun direkt im ersten Wettkampf zur Weltmeisterin gekrönt und für all die Arbeit, Trainingsstunden und den Verzicht belohnt.