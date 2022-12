Zeitplan, Favoriten, TV Das müssen Sie zur Nordischen Ski-WM in Planica wissen

Zu den nordischen Skisportarten gehören Langlauf, Skispringen und Nordische Kombination. Im Langlauf werden in zwölf Wettbewerben Medaillen vergeben, im Skispringen in sieben und in der Nordischen Kombination gibt es fünfmal die Chance auf Gold, Silber und Bronze. Im Vergleich zur Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf kommt in der Nordischen Kombination der Mixed-Wettbewerb hinzu. Dafür wurd der Teamsprint der Männer aus dem Programm gestrichen.