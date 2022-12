Ergebnisse im Überblick Alle Resultate der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica

In dieser Saison kämpfen die Sportlerinnen und Sportler bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica in 24 Wettbewerben um die Medaillen. Bekannt ist der Wintersportort in Slowenien vor allem durch seine große Skiflugschanze. Die Wettkämpfe um Medaillen werden vom 21. Februar bis 5. März 2023 in den drei nordischen Skisportarten Langlauf, Skispringen und Nordische Kombination ausgetragen.