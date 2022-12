Termine und Zeitplan So sehen Sie die Nordische Ski-WM 2023 im TV und Stream

Das erste WM-Wochenende ist dann voll mit Höhepunkten: Die Skispringerinnen und Skispringer sind mit direkt drei Wettkämpfen dran, in der Nordischen Kombination gibt es am Sonntag mit dem Mixed-Wettkampf eine WM-Premiere. Am Mittwoch, 1. März 2023, findet der Teamwettbewerb der Kombinierer statt. Die Langlaufstaffel der Frauen ist am Donnerstag, 2. März 2023.