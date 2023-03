Nordische Ski-WM Die Gesichter der WM 2023

Das Dominator schlägt auch bei der WM zu. Der Norweger Jarl Magnus Riiber düpierte die Konkurrenz in der Nordischen Kombination. Dass er beim letzten Wettkampf mitten auf der Langlaufstrecke anhielt, um zu schauen, wo die weitentfernten Konkurrenz ist, kam nicht bei allen Kollegen gut an. Nach dem Springen von der Großschanze war sein Vorsprung so groß, dass keiner mehr eine Chance hatte, ihn einzuholen. Nach einer längeren Krankheitspause gewann er alle vier WM-Rennen in Planica.