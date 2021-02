Termine und Zeitplan : So sehen Sie die Nordische Ski-WM 2021 im TV und Stream

Düsseldorf Zwölf Tage, drei Sportarten, eine WM. Vom 23. Februar bis 7. März dreht sich in Oberstdorf im Allgäu alles um Skispringen, Langlauf und die Nordische Kombination. Die Highlights finden vor allem an den Wochenenden statt. Wir geben einen Überblick über alle Termine und Wettkämpfe.

Wo wird die Nordische Ski-WM im Fernsehen übertragen?

Die Wettkämpfe der Sportler bei der Nordischen Ski-WM werden im Wechsel live bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern ARD und ZDF übertragen. In der ersten Woche können Zuschauer die WM in der ARD verfolgen, die zweite Woche zeigt das ZDF live. Auch Eurosport überträgt den Wettbewerb live, der Sender zeigt alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Oberstdorf.

Wo ist die Nordische Ski-WM 2021 im Live-Stream zu sehen?

ARD und ZDF berichten von der Nordischen Ski-WM auch im Live-Stream, alle Wettbewerbe werden im Internet gestreamt.

Die Highlights im WM-Terminkalender 2021

Die Nordische Skiweltmeisterschaft 2021 beginnt offiziell am Montag, 23. Februar. Erste Qualifikationen finden am Dienstag, 24. Februar, statt. Die Eröffnungsfeier der WM findet ebenfalls am 24. Februar (20 Uhr) statt.

Am Donnerstag, 25. Februar, geht es dann ab 15.15 Uhr erstmals um Medaillen – mit den Sprint-Finals im Langlauf. Am Abend (17 Uhr) springen die Frauen auf der Normalschanze um den Weltmeistertitel.

Mit den ersten Entscheidungen in der Nordischen Kombination und dem Teamspringen der Skispringer von der Normalschanze stehen am Wochenende vom 26. bis 28. Februar die ersten Höhepunkte an.

Am Mittwoch, 3. März, soll dann erstmals in der WM-Geschichte eine Weltmeisterin im Skispringen von der Großschanze gekürt werden. Die Männer springen am Freitag, 5. März, ab 17 Uhr um Gold, Silber und Bronze.

Am Samstag, 6. März, gibt es dann eine besondere Premiere: Die Nordischen Kombiniererinnen bestreiten ihren ersten WM-Wettkampf überhaupt – ab 12.30 Uhr.

Der 50-Kilometer-Langlauf der Herren beschließt am Sonntag, 7. März, ab 13 Uhr dann die WM in Oberstdorf.

