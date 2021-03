Nordische Ski-WM : Rießle springt nicht gut – Deutsche Kombinierer bei WM auf Rang vier

Fabian Rießle. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Die deutschen Nordischen Kombinierer müssen im Langlaufrennen einen großen Rückstand aufholen. Nach dem Skispringen liegen sie auf Rang vier. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Nordische Ski-WM auf dem Laufenden.

Die deutschen Nordischen Kombinierer liegen nach dem Skispringen des WM-Teamsprints auf Rang vier. Eric Frenzel und Fabian Rießle gehen an diesem Samstagnachmittag (15.00 Uhr/ZDF) in Oberstdorf mit einem Rückstand von 1:12 Minuten auf die führenden Japaner in das Langlaufrennen über 2x7,5 Kilometer. Der Abstand des deutschen Duos auf die drittplatzierten Norweger beträgt bereits 38 Sekunden. Auf Rang zwei liegt Österreich.

Frenzel sprang am Vormittag auf der Schattenbergschanze 132 Meter weit. Rießle landete bereits nach 123 Metern. In der Loipe sind die Deutschen allerdings stark, sodass sie noch Medaillenchancen haben. „Ich konnte meine Leistung leider nicht so rüberbringen“, sagte Rießle zu seinem Sprung.

Seit 2013 wird bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften ein Teamsprint ausgetragen. Bisher waren die deutschen Sportler immer auf dem Podest dabei. Frenzel und Rießle starten als Titelverteidiger.

+++++5. März 2021+++++

Geiger holt Bronze von der Großschanze - Eisenbichler stürzt

Karl Geiger brüllte seine ganze Freude raus, sein gestürzter Kumpel Markus Eisenbichler jubelte leidenschaftlich mit. Der Allgäuer Großereignisspezialist hat im dichten Flockenwirbel von Oberstdorf den nächsten Skisprung-Coup gelandet und Bronze auf der Großschanze geholt. Geiger (132 und 132 Meter) sprang in einem packenden zweiten Durchgang am Freitag noch auf den Medaillenrang vor und musste sich dem neuen Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) und Robert Johansson aus Norwegen geschlagen geben. „Ich habe noch nie einen solchen Athleten trainieren dürfen. Unglaublicher Athlet“, lobte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. „Hut ab!“

Für den 27 Jahre alten Kraft (132,5 und 134 Meter), der schon 2014 und 2016 die Tournee-Springen in Oberstdorf gewonnen hatte, ist es die Rückkehr auf den WM-Gipfel, nachdem ihm in der laufenden Saison eine Corona-Infektion und Rückenschmerzen zu schaffen machten. Titelverteidiger Eisenbichler (122,5 und 134 Meter) kam nach einem schwachen Sprung und einem Sturz nicht über Rang 17 hinaus. „Scheiße“, rief er lautstark. Später feierte er schon wieder mit Geiger: „Megageil, dass der Karl 'ne Medaille macht!“

Für Geiger, den Bachelor of Engineering in Energie- und Umwelttechnik, ist es der nächste große Coup in einer völlig irren Saison. Geiger hatte in der Anfangsphase der Saison eine Pause eingelegt, um zu seiner hochschwangeren Frau nach Hause zu reisen. Doch weil das Baby noch nicht kam, reiste Geiger zur Skiflug-WM nach Planica und war wenige Tage später Goldgewinner in dieser Disziplin.

Gerade aus Slowenien zurückgekehrt kam dann Tochter Luisa zur Welt, doch das war nur der Anfang von Geigers Winter-Achterbahn. Der Allgäuer wurde noch in der gleichen Woche positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich über Weihnachten in Isolation begeben. Pünktlich zum Wettbewerb am heimischen Schattenberg kehrte er zurück und gewann sofort das Auftaktspringen der Vierschanzentournee.

Nachdem Geiger schon vor zwei Jahren im WM-Großschanzeneinzel Silber geholt hatte, bestätigte er die starke Leistung am Freitag mit Rang drei in Oberstdorf. Es ist nach Gold im Mixed und Silber im Einzel bereits Geigers dritte Medaille bei den Titelkämpfen. Für den Vorzeigeathleten erfüllen sich gerade ausgerechnet in seinem kleinen Heimatort jede Menge sportliche Kindheitsträume.

Nach Gold für den Polen Piotr Zyla (Normalschanze) und Kraft (Großschanze) steht am Samstag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) noch das abschließende Teamspringen auf der Großschanze an. Mit den beiden Top-Athleten Eisenbichler und Geiger zählt das deutsche Team bei der angepeilten Titelverteidigung zu den Favoriten. Auch Polen, die geschwächten Norweger und Österreich gelten als heiße Anwärter auf Medaillen. Nach der WM gibt es an zwei Wochenenden keine Wettbewerbe, bevor im slowenischen Planica mit vier Flugwettbewerben der große Saisonabschluss ansteht.

+++++5. März 2021+++++

Norwegens Langlauf-Staffel setzt Gold-Serie fort - DSV-Quartett ohne Chance

Norwegens Skilangläufer haben bei der WM in Oberstdorf zum elften Mal in Folge Gold in der 4x10-km-Staffel gewonnen. Das Quartett um Topstar Johannes Hösflot Kläbo setzte sich bei starkem Schneefall nach 1:52:39,0 Stunden knapp vor Russland (+12,0 Sekunden) und Frankreich (+1:12,6 Minuten) durch. Das deutsche Team mit Jonas Dobler, Janosch Brugger, Lucas Bögl und Friedrich Moch wurde Siebter, 2017 und 2019 hatte es noch zum sechsten Platz gereicht.

"Wir wollten in der Gruppe um Rang drei mitlaufen, dieses Ziel haben wir klar verfehlt", sagte Bögl. Auch Brugger, der an Position zwei laufend viel Zeit verlor, zeigte sich enttäuscht: "Ich hätte die Mannschaft gerne im Rennen um die Medaillen gehalten. Bei mir lag es definitiv nicht nur am Material."

Für Norwegens Schlussläufer Kläbo war es das dritte WM-Gold der Titelkämpfe und das sechste seiner Karriere. Der 24-Jährige hängte 400 Meter vor dem Ziel den Russen Alexander Bolschunow entscheidend ab. Mit der 25. Medaille der Titelkämpfe in Oberstdorf stellte Norwegen schon jetzt den eigenen WM-Rekord aus dem Jahr 2019 ein.

Die deutsche Männer-Staffel, die 2011 in Oslo mit Bronze die bislang letzte deutsche WM-Medaille im Langlaufbereich geholt hatte, begann gut: Dobler (Traunstein) hielt sich im Hauptfeld und übergab an Position fünf an Brugger (Schluchsee), der jedoch die Top-Nationen ziehen lassen musste. Bögl (Gaißach) und Moch (Isny) retteten zumindest Rang sieben (+2:37,9 Minuten).

Die Norweger Paal Goldberg, Emil Iversen, Hans Christer Holund und Kläbo setzten derweil eine famose Serie fort. Bei den vergangenen 16 Weltmeisterschaften seit 1991 holte der Norge-Vierer 15-mal Gold. Nur 1999 gewann Österreich, später geriet ein Teil der Staffel allerdings in Dopingverruf.

+++++5. März 2021+++++

„Die anderen müssen mich jagen“ – Eisenbichler vor Showdown ganz ruhig

Entspannt zur Titelverteidigung? Markus Eisenbichler lässt sich vor dem Großschanzeneinzel bei der WM in Oberstdorf nicht unter Druck setzen. „Ich habe überhaupt keinen Stress, die anderen müssen mich jagen“, sagte der 29-Jährige nach Platz drei in der Skisprung-Qualifikation am Donnerstagabend und klopfte auf sein Leibchen mit der Aufschrift „World Champion 2019“. Der Bayer hatte vor zwei Jahren bei der WM in Tirol vor seinem Kumpel Karl Geiger Gold gewonnen.

Aktuell denke er fast gar nicht mehr an den großen Triumph am Bergisel in Innsbruck, sagte „Eisei“ und ergänzte: „Wenn ich es mir nochmal anschaue, dann kommen die Gefühle wieder hoch. Aber ich lebe im Hier und Jetzt.“

Geiger, der in Oberstdorf bereits Silber von der Normalschanze sowie Gold im Mixed-Team mit Eisenbichler, Katharina Althaus und Anna Rupprecht gewonnen hatte, sieht das ähnlich. „Innsbruck ist zwei Jahre her, ich erinnere mich gerne zurück, aber morgen ist ein komplett neuer Tag“, sagte er. „Was vor zwei Jahren war, davon kann ich mir morgen nix mehr kaufen.“

Der 28-Jährige bezeichnete den coronabedingten Ausfall des Saison-Dominators und Gesamtweltcupsiegers Halvor Egner Granerud aus Norwegen als „für ihn extrem bitter“. Geiger selbst war in dieser Saison bereits wegen eines positiven Coronatests ausgefallen und gerade noch rechtzeitig zur Vierschanzentournee aus der Quarantäne zurückgekehrt.

Eine Rückkehr der anderen Art feiert am Freitag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) Severin Freund. Der 32-Jährige bestreitet seinen ersten WM-Wettkampf seit den Titelkämpfen im schwedischen Falun 2015. Damals hatte Freund zweimal Gold und einmal Silber gewonnen. In den vergangenen Jahren hatten den einstigen Vorzeigespringer mehrere Verletzungen weit zurückgeworfen. „Mir bedeutet es echt viel“, sagte Freund zu seinem Comeback. „In dem Team hätten es mir im Sommer nicht viele zugetraut. Es ist eine ziemlich beachtliche Leistung, deshalb freut es mich sehr.“

+++++4. März 2021+++++

Schanzen-Desaster für Kombinierer

Den deutschen Nordischen Kombinierern droht bei der Heim-WM ein Fiasko. Titelverteidiger Eric Frenzel, Fabian Rießle und ihre Teamkollegen waren im Kampf um die Medaillen in Oberstdorf beim Gold-Triumph des Österreichers Johannes Lamparter chancenlos. Seit dem ersten WM-Einzel von der Großschanze im Jahr 2001 hatten es die deutschen Sportler in dem Wettkampf immer auf das Podest geschafft - bis zu diesem Donnerstag. Frenzel belegte als Bester aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch den vierten Platz. Silber gewann Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, Bronze holte der Japaner Akito Watabe.

„Es ist für uns enttäuschend, wir haben uns mehr ausgerechnet“, hatte Weinbuch bereits nach dem Skispringen am Vormittag gesagt. Als bester deutscher Springer war Rießle auf Rang zehn gelandet. Sein Rückstand auf den führenden Lamparter betrug 1:55 Minuten, die Podestplätze waren 1:18 Minuten weg. Frenzel lag 2:14 Minuten hinter der Spitze. „Für die Medaillenränge ist der Zug abgefahren“, stellte Weinbuch fest - er sollte recht behalten.

Auf der Zehn-Kilometer-Strecke machten Rießle und Frenzel früh einige Plätze gut. Die Lücke zu den drei Führenden war jedoch viel zu groß. Mehr als Rang vier für Frenzel und fünf für Rießle waren nicht drin.

Für Riiber war es im dritten WM-Rennen bereits die dritte Medaille. Den Vierfach-Triumph von Johannes Rydzek vor vier Jahren in Finnland kann der Saison-Überflieger aber nach nun zweimal Gold und einmal Silber nicht mehr schaffen. Die beiden Lokalmatadoren Vinzenz Geiger und Rydzek enttäuschten mit den Plätzen 15 und 17, Manuel Faißt belegte den 19. Rang.

Die Leistung auf der Schanze bleibt bei den Deutschen das große Problem. Auf der Langlaufstrecke kann das Weinbuch-Team immer wieder auftrumpfen, oft ist der Abstand nach ganz vorne dann aber schon zu groß. „Es ist hart, mit so einem Rückstand ins Rennen gehen zu müssen“, sagte Frenzel. „Leider läuft es nicht zu 100 Prozent zusammen bei den Sprüngen.“

Bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften hatte es für die Kombinierer immer mindestens zwei Goldmedaillen gegeben, vor vier Jahren in Lahti sogar gleich vier. Solche Bilanzen sind nun ausgerechnet im Allgäu weit weg. Im Team hatten Terence Weber, Rießle, Frenzel und Geiger zwar den beachtlichen zweiten Platz belegt, gegen Norwegen waren die erfolgsverwöhnten deutschen Kombinierer aber chancenlos gewesen.

Eine weitere Medaillenchance haben die deutschen Kombinierer noch. Am Samstag sind sie im Teamsprint (10.00 und 15.00 Uhr/ZDF) Titelverteidiger. In Seefeld hatten Frenzel und Rießle 2019 Gold geholt.

Eisenbichler Dritter in der Qualifikation - Kraft am stärksten

Markus Eisenbichler hat das Projekt Titelverteidigung bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf mit einem starken dritten Platz in der Qualifikation auf der Großschanze eingeläutet. Der Weltmeister von Innsbruck 2019 kam am Donnerstagabend auf 127,5 m (140,8) und machte wie im Training einen starken Eindruck.

Vor dem 29-Jährigen aus Siegsdorf zogen Ex-Weltmeister Stefan Kraft als Qualifikations-Sieger mit 127,0 m (143,5 Punkte) bei kürzerem Anlauf und der Norweger Johan Andre Forfang (133,5 m/142,2 Punkte) in die Medaillen-Entscheidung am Freitag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ein.

Karl Geiger, bei den Titelkämpfen in seiner Heimat schon mit Gold im Mixed und Silber im Normalschanzen-Einzel dekoriert, hatte als Zwölfter mit 125,0 m (133,9 Punkte) noch einigen Rückstand auf die Spitze. 2019 hatte der 28-Jährige hinter Eisenbichler Großschanzen-Silber geholt.

Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) kam bei seinem ersten WM-Einsatz seit sechs Jahren mit einem soliden Sprung und 122,5 m (127,0 Punkte) auf Rang 19. "Es macht Spaß, mal wieder einen Wettkampf bei einer Weltmeisterschaft zu springen - ist ja ein bisschen her", sagte der 32-Jährige.

Pius Paschke (Kiefersfelden) hatte noch deutlich Luft nach oben und belegte mit 120,5 m (121,6) Platz 22. Schlechtester der fünf Deutschen war WM-Debütant Martin Hamann (Aue), der sich wie Freund am Mittwoch in der teaminternen Ausscheidung gegen Constantin Schmid (Oberaudorf) durchgesetzt hatte, als 27. mit 119,5 m.

Da Eisenbichler als Titelverteidiger ein persönliches Startrecht hat, durfte Bundestrainer Stefan Horngacher vier weitere Springer nominieren.

F rauen-Staffel mit starkem fünften Platz - Johaug führt Norwegen zu Gold

Die deutschen Skilangläuferinnen haben in der WM-Staffel von Oberstdorf nach großem Kampf eine Überraschungs-Medaille nur knapp verpasst. Beim souveränen Sieg der Norwegerinnen um die nun 13-fache Weltmeisterin Therese Johaug über 4x5 km kam das DSV-Quartett mit Schlussläuferin Victoria Carl auf einen starken fünften Platz. Vor zwei Jahren in Seefeld war die deutsche Staffel Vierte geworden.

Die deutsche Staffel mit der Sprint-WM-Zehnten Laura Gimmler (Oberstdorf), der etatmäßigen Topläuferin Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Pia Fink (Bremelau) und Carl (Zella-Mehlis) hatte bis in die Schlussphase noch eine Bronzechance. Im Ziel lag das Quartett 1:06,4 Minuten hinter den Norwegerinnen, die vor der russischen Mannschaft (+26,6 Sekunden) und Finnland (+46,2) ihren fünften Titel bei den jüngsten sechs Weltmeisterschaften einfuhren.

Die eigentlich sogar stärker eingeschätzten Titelverteidigerinnen aus Schweden kamen nicht über Platz sechs (+2:00,0 Minuten) hinaus, weil Olympiasiegerin Charlotte Kalla an Position zwei völlig einbrach und auf ihren fünf Kilometern fast anderthalb Minuten verlor.

2009 hatte eine deutsche Frauenstaffel um Evi Sachenbacher-Stehle und Miriam Gössner (heutige Neureuther) mit Silber in Liberec die letzte Medaille geholt. Zuvor war Edelmetall eher die Regel als die Ausnahme gewesen, Höhepunkte waren Olympia-Gold 2002 und der WM-Titel 2003. Nach Liberec gab es immerhin noch Olympia-Bronze 2014 in Sotschi.