Alexander Bolschunow gegen Johannes Hösflot Kläbo (Langlauf)

Bolschunow (vorne) fiel in diesem Winter als Dominator im Weltcup und Gewinner der Tour de Ski auf, mehr aber noch als Rüpel, als er den Finnen Jona Mäki im Ziel der Staffel von Lahti übel zu Boden checkte. Nach sieben Silbermedaillen bei Olympia oder Weltmeisterschaften drängt der Russe auf sein erstes großes Gold, was Norwegens Topstar Kläbo – von dessen sieben Olympia- und WM-Medaillen sechs aus Gold sind - tunlichst verhindern will. In Norwegen wird das Duell ein Blockbuster, reichlich Popcorn steht bereit.