Nordische Ski-WM 20/21 : 16-jährige Deutsche überrascht bei Weltpremiere der Kombiniererinnen – Norwegen überragend

Cindy Haasch. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Düsseldorf Zum ersten Mal gab es eine WM-Entscheidung in der Nordischen Kombination der Frauen – alle Medaillen gingen an Norwegerinnen. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Nordische Ski-WM auf dem Laufenden.

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat Wintersport-Geschichte geschrieben und als erste Nordische Kombiniererin WM-Gold geholt. Bei der Frauen-Premiere in Oberstdorf setzte sich die 18-Jährige am Samstag nach einem Sprung von der Normalschanze sowie 5 km in der Loipe bei einem norwegischen Dreifachsieg vor den Schwester Mari (+13,8 Sekunden) und Marte Leinand Lund (+28,8) durch.

Beste Deutsche war die erst 16 Jahre alte Cindy Haasch (Ruhla) auf einem guten elften Platz (+2:09,2 Minuten). Die frühere Skisprung-Weltmeisterin Svenja Würth (Baiersbronn) fiel von Platz drei nach dem Schanzendurchgang noch auf Rang 17 (+2:30,9) zurück, dahinter belegten die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak (Sohland/+2:48,5) und Maria Gerboth (Schmiedeberg/+3:11,9) die Plätze 18 und 19.

Die amerikanische Mitfavoritin Tara Geraghty-Moats, im Dezember Gewinnerin des bislang einzigen Frauen-Weltcups der Geschichte, kam nach schwachem Springen nicht über Platz fünf hinaus.

Bolschunow holt Skiathlon-Gold - Deutsche chancenlos

Der russische Skilangläufer Alexander Bolschunow hat bei der Nordischen WM in Oberstdorf Gold im Skiathlon gewonnen und nach sieben Silbermedaillen bei Großereignissen seinen ersten Titel geholt. Der Topfavorit setzte sich am Samstag nach jeweils 15 km im klassischen und freien Stil vor den Norwegern Simen Hegstad Krüger (+1,1 Sekunden) und Hans Christer Holund (+1,7) durch.

Der 24 Jahre alte Bolschunow war erst am Freitag von der Disziplinarkammer des Weltverbandes FIS wegen unsportlichen Verhaltens zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, nachdem er Ende Januar bei der Staffel in Lahti den Finnen Jona Mäki mit einem Bodycheck niedergestreckt hatte. Bolschunow hatte Absicht bestritten.

Bester der chancenlosen deutschen Läufer war Lucas Bögl (Gaißlach) auf Platz 29 mit 4:10 Minuten Rückstand. Jonas Dobler (Traunstein/36.), Friedrich Moch (Isny/38.) und Florian Notz (Römerstein/48.) lagen noch deutlich weiter zurück.

Hennig erlebt Debakel bei Johaugs goldener Machtdemonstration

Norwegens Star-Langläuferin Therese Johaug hat bei der Nordischen WM in Oberstdorf trotz eines Sturzes überlegen im Skiathlon gesiegt und mit einer Machtdemonstration ihren insgesamt elften Weltmeistertitel gewonnen. Die deutsche Hoffnungsträgerin Katharina Hennig (Oberwiesenthal) erlebte im ersten Distanzrennen der Titelkämpfe nach Wachsproblemen ganz bittere 15 km und kam nur auf Platz 29.

Die 32 Jahre alte Johaug lag nach jeweils 7,5 km im klassischen und freien Stil sowie 38:35,5 Minuten vor den Schwedinnen Frida Karlsson (+30,0 Sekunden) und Ebba Andersson (+30,2). Nach einer Kollision mit Karlsson war Johaug früh im Rennen zu Fall gekommen, steckte dies aber schnell weg.

Die Österreicherin Theresa Stadlober überraschte mit Platz vier (+1:11,2 Minuten) vor Schwedens Olympiasiegerin Charlotte Kalle. Die Schwedinnen dürften damit in der Staffel am Donnerstag der Favorit sein.

Beste Deutsche war Pia Fink (Bremelau) auf Platz 19 (+2:56,2), die schon nach dem Klassikpart schon hoffnungslos abgeschlagene Hennig hatte fast vier Minuten Rückstand. U23-Sprintweltmeisterin Lisa Lohmann (Oberhof) wurde 34., Antonia Fräbel (Asbach) kam auf Rang 36.

Geiger und Eisenbichler patzen in Quali

Die deutschen Skispringer haben die Generalprobe für den WM-Wettkampf von der Normalschanze verpatzt. Lokalmatador Karl Geiger belegte in der Qualifikation von Oberstdorf als bester DSV-Adler den elften Rang, Hoffnungsträger Markus Eisenbichler musste sich mit dem 14. Platz begnügen.

"Mein Sprung war ein bisschen arg spät. Erstaunlich, dass ich noch auf 100 m gekommen bin. Das zeigt mir aber, dass die Form stimmt", sagte Eisenbichler, der im Training noch voll überzeugt hatte. Geiger bezeichnete seinen Sprung auf 97,5 m als "ordentlich", aber "eine richtige Granate hatte ich noch nicht dabei. Es ist noch etwas zu tun."

Seine Rolle als Topfavorit unterstrich der elfmalige Saisonsieger Halvor Egner Granerud. Der Norweger flog auf 105,5 m und lag mit 144,2 Punkten klar vor Anze Lanisek (Slowenien/137,4) und dem Österreicher Stefan Kraft (Österreich/134,4).

Neben Geiger und Eisenbichler schafften auch Pius Paschke (Kiefersfelden/16.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/19.) locker die Qualifikation für den Wettkampf am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Schmid, der den Vorzug gegenüber Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) und Martin Hamann (Aue) erhalten hatte, sorgte für Aufregung, als er kurz vor seinem Sprung plötzlich mit dem Lift wieder abwärts fuhr. "Ich habe die falsche Nummer angezogen. Das war dämlich und soll nicht passieren. Das habe ich jetzt abgehakt auf meiner Liste von Fehlern. Die Windunterbrechung kam mir sehr gelegen, da konnte ich wieder ein bisschen runterfahren", sagte Schmid.

Kombinierer Frenzel wird im Einzel Vierter - Skispringerinnen nur auf Rang fünf

Eric Frenzel ließ demonstrativ den Kopf hängen, Katharina Althaus musste in ihrem Skisprung-Wohnzimmer den anderen beim Feiern zusehen. Auch nach dem zweiten Tag der Nordischen Heim-WM in Oberstdorf warten die Flugkünstler und Loipen-Asse aus Deutschland weiter auf die erste Medaille. In fünf Entscheidungen schafften es die Sportler des Deutschen Skiverbands nicht auf das Podest. Zum Wochenende wächst der Druck.

Die Kombinierer Eric Frenzel und Fabian Rießle waren im zehn Kilometerrennen am Freitag nah dran, kamen aber am Ende nicht über Rang vier und sechs hinaus. Das Skisprung-Quartett um Lokalmatadorin Althaus belegte im Team-Wettbewerb als Titelverteidiger nur den fünften Platz.

„Die Chance war da“, sagte Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem packenden Rennen seiner Schützlinge. Angesprochen auf eine mögliche Enttäuschung reagierte der 60-Jährige trotzig: „Wir haben keine Wunde. Wir haben eigentlich sehr viel richtig gemacht, aber es muss auch für einen laufen.“ Dies sei nicht passiert.

Frenzel, mit sieben Titeln Rekord-Champion bei Weltmeisterschaften, fehlten am Ende nur wenige Sekunden für eine Medaille. „Es war an sich ein guter Tag, wenn man fünf Sekunden hinter Gold ist“, sagte der 32-Jährige. „Das ist das kleine Quäntchen, wonach wir schon lange auf der Suche sind.“. Er sprach sich zugleich Mut zu: „Ich für meinen Teil habe Selbstvertrauen getankt.“

Mit aufreizender Leichtigkeit zum Weltmeister krönte sich stattdessen der Norweger Jarl Magnus Riiber. „Wir mussten sehr viel Führungsarbeit leisten. Diejenigen, die am Stockerl sind, haben sich die ganzen zehn Kilometer versteckt“, analysierte Weinbuch auch mit Bezug auf Riiber mit Groll.

Der 23 Jahre alte Titelverteidiger ließ die Verfolger auf den zehn Kilometern im Allgäu zunächst heranlaufen und stellte dann im anspruchsvollen Finale unter Beweis, warum er derzeit der Chef der Kombinierer ist. Aber auch der Finne Ilkka Herola und Norwegens Jens Luuras Oftebro, die Silber und Bronze holten, waren diesmal zu stark.

Für Mitfavorit Vinzenz Geiger (Rang 14) und Johannes Rydzek (Platz 28) lief es nach durchwachsenen Sprüngen nur mäßig. Beide Oberstdorfer hatten gleich zu Beginn in der Loipe versucht, den Rückstand von über einer Minute wieder aufzuholen. Das klappte zunächst hervorragend, dann brachen beide ein.

Während die Hoffnung bei den Kombinierern auf Edelmetall bei weiteren Rennen realistisch ist, wäre zumindest ein Einzeltitel der Springerinnen bei der Großschanzen-Premiere am Mittwoch eine kleine Sensation. Zu chancenlos sind die Sportlerinnen von Bundestrainer Andreas Bauer derzeit gegen die absolute Weltspitze.

„Es ist natürlich schade, wenn man bei der Heim-WM nicht auf das Podest springt“, sagte Althaus. Im Quartett mit Juliane Seyfarth, Anna Rupprecht und Luisa Görlich war sie am Schattenberg noch die beste Deutsche. Das enttäuschende Ergebnis konnte auch Althaus mit Sprüngen auf 94 und 94,5 Metern aber nicht verhindern. Gold holte diesmal Österreich vor Slowenien und Norwegen. Der Rückstand des deutschen Teams auf die Podestränge war enorm. „Die drei Großen vorne sind in der Breite und in der Qualität sehr gut aufgestellt. Da schwächelt im Moment keiner“, sagte Bauer in der ARD.

Auf der Sprunganlage hoch über dem Dorf geht es am Wochenende nonstop weiter. An diesem Samstag zeigen die Männer im Einzel von der Normalschanze ihr Können (16.30 Uhr/ARD und Eurosport), zudem feiern die Kombiniererinnen ihre WM-Premiere. Im Langlaufstadion stehen die Skiathlon-Rennen auf dem Programm.

Nach Bodycheck: Langläufer Bolschunow startet auf Bewährung

Der Russe Alexander Bolschunow bestreitet nach seinem Bodycheck gegen den Finnen Joni Mäki die nächsten Langlaufrennen auf Bewährung. Wie der Ski-Weltverband am Freitag mitteilte, gilt die Bewährung für die nächsten fünf Fis-Rennen bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf oder bei Weltcups. Fällt Bolschunow in diesen Rennen erneut negativ auf, wird er für zwei Weltcup-Events gesperrt. Lässt er sich kein unsportliches Verhalten mehr zu Schulden kommen, bleibt seine Aktion von Lahti Ende Januar ohne Folgen.

In Finnland hatte der 24 Jahre alte Russe nach einem umkämpften Schlusssprint, bei dem ihm Mäki auf der Zielgeraden keinen Platz ließ, wütend reagiert. Er schlug zunächst mit der Faust in Richtung des Finnen und streckte diesen nach dem Überqueren der Ziellinie zudem in vollem Tempo per Bodycheck nieder. Bolschunow ist in diesem Winter bislang der überragende Mann seiner Sportart und zählt auch bei den Titelkämpfen im Allgäu zu den großen Favoriten.

WM-Einzel im Skispringen ohne ehemaligen Weltmeister Freund

Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund hat die interne Ausscheidung vor dem ersten WM-Einzel verloren und wird am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) nicht eingesetzt. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagabend nach den Trainingsdurchgängen am Oberstdorfer Schattenberg mit. Stattdessen bekam Constantin Schmid im Dreikampf mit Freund und Martin Hamann den vierten und letzten Startplatz.

Beim Großschanzeneinzel hat das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher in der kommenden Woche fünf Startplätze, weil Markus Eisenbichler vor zwei Jahren Weltmeister wurde. Der 32 Jahre alte Freund war 2015 in Falun Einzel- und Mixed-Weltmeister geworden.

Skisprung-Olympiasiegerin Vogt nicht für Teamspringen nominiert

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt ist nach ihrer schwachen Leistung im ersten WM-Einzel für den Teamwettbewerb am Freitag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) aus dem Aufgebot gestrichen worden. Bundestrainer Andreas Bauer nominierte stattdessen Anna Rupprecht, Juliane Seyfarth, Luisa Görlich und Katharina Althaus. Vogt bezeichnete ihren 30. Platz mit Sprüngen auf 81 und 70 Meter selbst als „Debakel“. Die 29-Jährige hatte nach ihren schweren Knieverletzungen hart auf ein Comeback bei der WM hingearbeitet.

Deutsche Skispringerinnen zum WM-Auftakt schwach – Klinec siegt

Katharina Althaus lächelte nach dem mageren zehnten Platz gequält, Carina Vogt wirkte wie ein Häufchen Elend: Die deutschen Skispringerinnen sind zum Auftakt der Heim-WM in Oberstdorf böse abgestürzt. Während die Slowenin Ema Klinec auf der kleinen Schanze völlig überraschend zu Gold flog, musste das Team des Gastgebers das schwächste Ergebnis der WM-Geschichte verdauen.

"Wir haben seit 2013 bei jedem Großereignis immer eine Medaille geholt. Das war fast eine unglaubliche Serie", sagte Bundestrainer Andreas Bauer: "Dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem die Serie reißt, war klar. Aber hier zu Hause in Oberstdorf tut es schon weh, das muss ich ehrlich sagen."

Die lange verletzte Sotschi-Olympiasiegerin Vogt musste sich sogar mit dem 30. Rang begnügen. "Ich bin sprachlos. Ich bin noch nie so skigesprungen. Der Sport kann so schön sein, aber auch so hart. Das war das Härteste, was mir passiert ist", sagte die Weltmeisterin von 2015 und 2017 geknickt.

Im achten WM-Wettkampf der Geschichte blieb das DSV-Team somit erst zum dritten Mal ohne Medaille und erstmals sogar ohne ein einstelliges Ergebnis. "Aber es hilft nichts. Wir haben morgen schon den Teamwettkampf. Wir müssen schnell den Schalter umlegen", sagte Bauer: "Die großen Favoriten sind aber auch da andere."

Nicht zu schlagen war Klinec, die mit Flügen auf 105,0 und 100,5 m mit 279,6 Punkten knapp vor Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Maren Lundby (Norwegen/276,5) sowie Sara Takanashi aus Japan (276,3) siegte. Auf Rang vier landete die nach dem ersten Durchgang noch führende Österreicherin Marita Kramer (275,2).

Weil die Jury vor Kramers zweitem Sprung den Anlauf verkürzte, legte der Österreichische Skiverband unmittelbar nach dem Wettkampf Protest ein. "Das ist eine Sauerei, das ist unglaublich, das ist Manipulation. Da wurde ohne jeden Grund verkürzt", sagte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel der Tiroler Tageszeitung.

Für Takanashi setzte sich derweil trotz Bronze ihre Pechsträhne bei Großereignissen fort. Die Asiatin drückt ihrer Sportart seit Jahren den Stempel auf, hält mit 60 Erfolgen in Weltcup einen einsamen Rekord, musste die großen Titel aber stets der Konkurrenz überlassen - allein Vogt holte dreimal Gold. "Ich freue mich über Bronze, aber mein Ziel war ein anderes", sagte die 24-Jährige.

Althaus, vor zwei Jahren noch WM-Zweite, rettete auf ihrer Heimschanze mit einem starken zweiten Flug auf 98,0 m zumindest den Top-Ten-Platz. Zweitbeste Deutsche war Anna Rupprecht (Degenfeld) auf dem 14. Platz. "Es fehlt bei uns an ziemlich vielen Ecken. Es fehlt eine, die vorne reinspringt und uns ein bisschen mitzieht", sagte Rupprecht. Mixed-Weltmeisterin Juliane Seyfarth (Ruhla) folgte auf dem 21. Rang.

Schon am Freitag kämpfen Althaus und Co. auf der kleinen Schanze erneut um Medaillen, im Team-Wettbewerb geht das DSV-Quartett als Titelverteidiger an den Start. "Man muss ganz klar sagen, dass Norwegen, Österreich und Slowenien die Favoriten sind. Aber wenn alles passt, kann es vielleicht in Richtung Medaille gehen", sagte Bauer.

Sundling und Klabö holen erste Titel – Gimmler wird Zehnte