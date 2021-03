Nordische Ski-WM 20/21 : Skispringer Severin Freund fiebert erstem WM-Start entgegen

Severin Freund. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Severin Freund gewann 2015 WM-Gold, in Oberstdorf ist er bislang nur Zuschauer. In der zweiten WM-Hälfte soll sich das ändern. In unserem Telegramm halten wir Sie über die Nordische Ski-WM auf dem Laufenden.

Severin Freund feuerte Karl Geiger an, er jubelte mit dem Gold-Quartett im Mixed, doch jetzt hat er genug von seiner Rolle als Edelfan. "Jetzt kommt die große Schanze, und die ist für mich ein bisschen einfacher", sagt der Skisprung-Weltmeister von 2015, der die Heim-WM in Oberstdorf bislang nur als Zuschauer erlebt hat. Zwar ist schon die Teilnahme ein Erfolg für den 32-Jährigen, in den Ergebnislisten auftauchen würde er dennoch ganz gerne.

Seine bisherige Nebenrolle sei "natürlich nicht die schönste Situation" für ihn gewesen, sagte Freund am Ruhetag der Titelkämpfe im Allgäu. Immerhin habe er dort, wo er 2015 das Oberstdorfer Tourneespringen gewann, ein wenig "die Atmosphäre einer WM" aufsaugen können. Für die Teilnahme hatte er sich schließlich nach zwei Kreuzbandrissen monatelang gequält. "Oberstdorf war ein sehr großes Ziel von mir", sagt Freund.

Auf der kleinen Schanze erhielt dennoch Constantin Schmid den Vortritt. "Verdient", wie Freund betont. Doch weil Stefan Horngacher für das Einzel vom großen Bakken dank Titelverteidiger Markus Eisenbichler fünf Startplätze zu Verfügung stehen, darf Freund hoffen. Am Mittwoch muss der Bundestrainer sein Team für die Qualifikation nominieren, aus dem Trio Freund, Schmid und Martin Hamann muss nur einer zuschauen.

In die Medaillenränge, so wie bei seinem Triumph 2015 in Falun, wird Freund es aber kaum schaffen. "Severin kämpft wie ein Löwe. Ein paarmal hatte ich das Gefühl, dass er die Kurve kriegt. Ich würde es ihm wünschen", sagt Werner Schuster im SID-Gespräch. Den ehemaligen Bundestrainer und Freund verbindet eine lange Geschichte. Es war der junge Freund, der 2011 für den ersten Weltcupsieg der so erfolgreichen Ära Schuster sorgte.

Dennoch hat auch Schuster Zweifel. "Man sieht Severin die Strapazen schon ein bisschen an. Er ist lange dabei, und was er macht, macht er mit 110 Prozent. Er hat inzwischen auch Familie. Vielleicht motiviert ihn das Ziel Olympia noch einmal", sagt der Österreicher. Freund selbst sagt, er denke erst einmal an die Skiflug-WM 2022 in Vikersund. Dort, wo er 2012 unerwartet Team-Silber gewann.

Zum alten Eisen, das machte Freund in Oberstdorf klar, zählt er sich noch lange nicht. Während seiner Abwesenheit habe sich im Skispringen zwar viel getan, und dies habe ihn "schon ein bisschen überrascht". Dem athletischen Stil der jungen Garde könnten alten Hasen wie er aber ihre Erfahrung entgegen setzen.

Der Pole Piotr Zyla, mit 34 Jahren gerade zum ältesten Skisprung-Weltmeister der Geschichte geworden, sei da durchaus ein Vorbild. "Es ist möglich, auch im höheren Alter ganz vorne mitzuspringen", sagt Freund: "Der Piotr hat es vorgemacht."

+++++28. Februar 2021+++++

Kombinierer gewinnen Silber in der Staffel

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben bei der Heim-WM in Oberstdorf die Silbermedaille im Team-Wettbewerb gewonnen. Terence Weber, Fabian Rießle, Eric Frenzel und Vinzenz Geiger mussten sich am Sonntag nur den überragenden Norwegern geschlagen geben. Bronze ging an Österreich. Vor zwei Jahren in Seefeld hatten die Schützlinge von Bundestrainer Hermann Weinbuch ebenfalls Silber hinter Norwegen geholt.

Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen hatten Rießle, Weber, Geiger und Frenzel im Skispringen von der Normalschanze am Vormittag den Grundstein für den Podestplatz gelegt. Die beim Springen längst nicht immer überzeugenden Deutschen erwischten punktgenau zum Saisonhöhepunkt einen starken Tag. Vor allem Rekord-Weltmeister Frenzel gelang mit einem Satz auf 107 Meter ein hervorragender Sprung. Jubelnd riss er den Arm im Auslauf nach oben. „Der war flüssig, der lief wie an der Schnur gezogen“, kommentierte er zufrieden. Zum achten WM-Titel der Karriere reichte es für den 32-Jährigen am Ende nicht ganz.

Mit 25 Sekunden Rückstand auf die führenden Österreicher war Weber als erster Deutscher und insgesamt Zweiter in das 4x5 Kilometer lange Langlaufrennen gegangen. Auf der Strecke musste er die Norweger und Japaner vorbeiziehen lassen. Mit rund 40 Sekunden Rückstand auf Platz eins übergab er an Rießle. Der Breisgauer überholte Japan und schickte Frenzel als Dritten auf die anspruchsvolle Strecke. Der Routinier hängte die Österreicher ab und sicherte Platz zwei. Schlussläufer Geiger ließ sich das nicht mehr nehmen, der Lokalmatador konnte den norwegischen Überflieger Jarl Magnus Riiber an der Spitze aber nicht mehr gefährden. Der Rückstand betrug am Ende 42,7 Sekunden.

Für Geiger war es nach Silber mit der Mannschaft vor zwei Jahren die zweite WM-Medaille. Weber durfte sich erstmals über Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft im Herrenbereich freuen. Der 24-Jährige war für den zweifachen Olympiasieger Johannes Rydzek ins Team gerückt, dem in seiner Heimat wegen anhaltender Formschwäche nur die Zuschauerrolle blieb. „Es ist sehr, sehr schade für ihn“, sagte Geiger über den 29-Jährigen. „Aber er hat schon so viele Medaillen gesammelt, er kommt auch aus dem Loch wieder raus.“ Beim Auftaktwettbewerb der Kombinierer am Freitag hatte das deutsche Team eine Einzelmedaille verpasst.

Deutsche Skispringer fliegen im Mixed zu Gold

Wahnsinn! Das deutsche Team holt Gold im Mixed-Wettbewerb der Skispringer. Dabei war das Quartett um Silbergewinner Karl Geiger als Außenseiter in den Wettkampf gegangen.

+++++28. Februar 2021+++++

Norwegen gewinnt Gold im Teamsprint

Mit einer großen Langlauf-Show auf der letzten Runde hat Norwegens Nordisch-Star Johannes Kläbo den Teamsprint bei der WM in Oberstdorf entschieden. Der 24-Jährige lief mit einer beeindruckenden Kraftleistung allen Konkurrenten davon und holte mit Erik Valnes Gold.

Kurz zuvor hatten Victoria Carl und Sofie Krehl im Frauenrennen am Sonntag den neunten Platz belegt. Beim Sieg der Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling hatten die beiden 25 Jahre alten Deutschen mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Krehl war zu Beginn des Rennens gestrauchelt. Silber sicherte sich überraschend das Duo Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich aus der Schweiz, Bronze holte Slowenien.

Die deutschen Männer schieden schon im Halbfinale aus und hatten dabei Pech. Janosch Brugger, der im Duett mit Sebastian Eisenlauer lief, verlor einen Ski. „Blöder kann es nicht laufen“, sagte der 23-Jährige zu seinem Malheur. Silber hinter Norwegen gewann Finnland vor dem russischen Team um Alexander Bolschunow.

+++++28. Februar 2021+++++

Langläuferinnen im Teamsprint auf Rang neun - Schweden siegt

Die beiden Skilangläuferinnen Victoria Carl und Sofie Krehl haben im Teamsprint bei der Heim-WM den neunten Platz belegt. Beim Sieg der Schwedinnen Maja Dahlqvist und Jonna Sundling hatten die beiden 25-Jährigen mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Krehl war zu Beginn des Rennens gestrauchelt. Silber sicherte sich am Sonntag in Oberstdorf überraschend das Duo Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich aus der Schweiz, Bronze holte Slowenien.

Die deutschen Männer schieden schon im Halbfinale aus und hatten dabei Pech. Janosch Brugger, der im Duett mit Sebastian Eisenlauer lief, verlor einen Ski. „Blöder kann es nicht laufen“, sagte der 23-Jährige zu seinem Malheur.

+++++28. Februar 2021+++++

„Das war erst der Anfang“ - Kombiniererinnen hoffen nach WM-Debüt auf mehr

Cindy Haasch lächelte ein wenig schüchtern, doch dann meisterte die Jüngste im gesamten deutschen WM-Team auch die nächste Premiere souverän. "Das macht Motivation für mehr", sagte die 16 Jahre alte Thüringerin nach dem ersten WM-Rennen der Nordischen Kombiniererinnen der Geschichte, das sie als beste DSV-Starterin auf dem guten elften Platz beendet hatte, in ihrer ersten großen Presserunde: "Jetzt muss ich schauen, was die nächsten Ziele sind."

Oberstdorf soll dabei für Haasch wie auch für die gesamte Frauen-Kombination nur ein Etappenort auf dem Weg zum Fernziel Olympia gewesen sein. "Das war schon groß, ein Traum ist wahr geworden", sagte die souveräne norwegische Siegerin Gyda Westvold Hansen, mit 18 Jahren wie Haasch auch noch ein ganz frisches Gesicht. Ihr Kombi-Landsmann Jarl Magnus Riiber, der in Oberstdorf Männer-Gold geholt hatte, gratulierte: "Heute wurde Geschichte geschrieben."

Erst seit drei Jahren gibt es die Frauen-Kombination als weltweite Wettkampf-Disziplin, im Januar 2018 fand der erste Continental Cup statt, im Dezember 2020 der erste Weltcup - und jetzt schon der WM-Auftakt zur besten TV-Sendezeit. "Das ist schon ein bisschen unreal", sagte die frühere Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak, als 18. in Oberstdorf etwas unter Wert geschlagen, "wir waren aber auch alle richtig nervös."

Kurzzeitig war eine deutsche Kombiniererin sogar mitten ins Rampenlicht geflogen: Die mit 27 Jahren als DSV-Führungskraft firmierende Svenja Würth, als frühere Skisprung-Weltmeisterin dafür prädestiniert, hatte nach dem Schanzendurchgang auf Platz drei gelegen. "Ich wusste aber, dass ich im Laufen keine Glanzleistung vollbringen kann", sagte Würth, die auch wegen eines Sturzes auf Platz 17 zurückfiel, "aber ich habe den Umstieg nicht bereut, es macht einen Riesenspaß."

Den hatte auch Trainer Klaus Edelmann. "Es war ein Wahnsinns-Wettkampf und eine sehr schöne Weltmeisterschaft für uns", sagte der 65-Jährige: "Ich hätte mir noch einen zweiten Wettkampf gewünscht." Den soll es womöglich bei der WM 2023 in Planica mit dem Team geben, zwei Jahre später in Trondheim könnte ein zweites Einzel hinzukommen, die Olympia-Premiere 2026 in Cortina steigen.

Für Edelmann beginnt die Arbeit nun erst richtig, die Lücke zu Norwegen, das in Oberstdorf einen Dreifachsieg durch Westvold Hansen sowie die Schwestern Mari und Marte Leinand Lund feierte, muss verkleinert werden. "Andere Nationen, besonders Norwegen, haben schon mehr getan", sagte der Coach.

Seine Schützlinge werden begeistert mitziehen. "Unsere WM-Premiere war nicht das Ende einer Entwicklung", sagte Maria Gerboth (18), die 19. wurde, "das war erst der Anfang."

+++++27. Februar 2021+++++

Lokalmatador Geiger gewinnt Silber von der Normalschanze

Skispringer Karl Geiger hat bei seiner Heim-WM in Oberstdorf Silber von der Normalschanze gewonnen. Der Bayer musste sich einzig dem Polen Piotr Zyla (34) geschlagen geben, für den Deutschen Skiverband war es die erste Medaille der Titelkämpfe im Allgäu. Bronze ging an Anze Lanisek aus Slowenien.

"Ich bin echt sprachlos, das habe ich nicht kommen sehen. Vor dem Wettkampf habe ich gesagt: Hopp oder Flop. Und es war Hopp", sagte Geiger. Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war erleichtert: "Wir sind alle überglücklich, dass wir beim ersten Wettkampf schon eine Medaille gewonnen haben. Karls zweiter Sprung war eine echte Bombe."

Geiger lag nach dem ersten Durchgang noch auf dem vierten Rang, kämpfte sich aber mit einem starken zweiten Flug auf 102,0 m auf das Podest. Mit 265,2 Punkten fehlten ihm umgerechnet nur 180 Zentimeter zu Überraschung-Weltmeister Zyla (268,8), der in seiner Karriere erst zwei Weltcupsiege feiern konnte und Nachfolger seines Landsmanns Dawid Kubacki wurde.

Glänzend präsentierte sich auch Pius Paschke (Kiefersfelden) als Elfter. Hoffnungsträger Markus Eisenbichler (Siegsdorf) musste sich dagegen bei schwierigen Bedingungen mit dem 17. Rang begnügen. Topfavorit Halvor Egner Granerud aus Norwegen landete als Vierter knapp neben dem Podium.

Constantin Schmid (Oberaudorf), der den Vorzug gegenüber Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) und Martin Hamann (Aue) erhalten hatte, rechtfertigte auf der 23. Position seine Nominierung.

Für eine Schrecksekunde sorgte ein Sturz von Eetu Nousiainen. Der Finne kam nach der Landung zu Fall und blieb zunächst im Auslauf liegen, ehe er auf eigenen Füßen die Anlage verlassen konnte.

Schon am Sonntag wartet im Mixed (17.00 Uhr/ARD und Eurosport) mit zwei Männern und zwei Frauen pro Team die nächste Medaillenchance. Das Format gehört zum vierten Mal zum WM-Programm, Deutschland holte bislang dreimal Gold (2015, 2017, 2019).

+++++27. Februar 2021+++++

Kombinierer beim Teamwettbewerb ohne Olympiasieger Rydzek

Olympiasieger Johannes Rydzek wird beim Teamwettbewerb der Nordischen Kombinierer aus dem deutschen Aufgebot genommen. Der sechsmalige Weltmeister und Lokalmatador wird am Sonntag (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) von Terence Weber ersetzt, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Samstagnachmittag bestätigte. Am Freitag im Einzel hatte der Oberstdorfer Rydzek nur den 28. Platz belegt und war in seiner Spezialdisziplin Langlauf am Ende eingebrochen. Eric Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger waren gesetzt. Deutschland gilt neben Norwegen um Jarl Magnus Riiber als heißer Anwärter auf Team-Gold.

+++++27. Februar 2021+++++

16-jährige Deutsche überrascht bei Weltpremiere der Kombiniererinnen – Norwegen überragend

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat Wintersport-Geschichte geschrieben und als erste Nordische Kombiniererin WM-Gold geholt. Bei der Frauen-Premiere in Oberstdorf setzte sich die 18-Jährige am Samstag nach einem Sprung von der Normalschanze sowie 5 km in der Loipe bei einem norwegischen Dreifachsieg vor den Schwester Mari (+13,8 Sekunden) und Marte Leinand Lund (+28,8) durch.