Nordische Ski-WM 20/21 : „Kleine“ Skilanglauf-Nationen eröffnen Oberstdorfer WM

Kitija Auzina aus Lettland in Aktion vor der Tribüne ohne Zuschauer. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Mit den Qualifikationsrennen der "kleinen" Skilanglauf-Nationen hat am Mittwoch rund zehn Stunden vor der Eröffnungsfeier die 53. nordische Ski-WM in Oberstdorf begonnen. In unserem Telegramm halten wir Sie über Skisprung-Weltcup und Nordische Ski-WM auf dem Laufenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei verliehen krasse Außenseiter aus Wintersport-Entwicklungsländern den Rennen ein besonderes Flair. Ob Nzumbe Nyanduga aus Tansania, Nicholas Lau aus Trinidad und Tobago oder die Iranerin Farzaneh Rezasoltani. Ob die litauischen Zwillingsschwestern Emilija und Gabija Bucyte (15) als jüngste Teilnehmerinnen oder der Israeli Warren Aubrey Samberg (47) als ältester Starter - sie alle genossen auch ohne Zuschauer ihr ganz persönliches WM-Erlebnis.

Trotz der coronabedingten Reisebeschränkungen waren die Starterfelder gut gefüllt, 43 Frauen und 85 Männer kämpften um einen Platz in den Freistil-Entscheidungen am kommenden Dienstag und Mittwoch. Bei den Frauen war Baiba Bendika (Lettland) über 5 km im freien Stil in 11:48,3 Minuten die Schnellste, Schlusslicht Raquel Sukkar (Libanon) war knapp 22 Minuten langsamer. Die Männer-Ausscheidung über 10 km gewann Mark Chanloung aus Thailand in 24:23,8 Minuten, der Chilene Benjamin Amestica auf Platz 85 lag 15 Minuten dahinter

Foto: AP/Czarek Sokolowski 41 Bilder Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf: die deutschen Teilnehmer

Oberstdorf ist zum dritten Mal nach 1987 und 2005 Ausrichter der Titelkämpfe, bei denen bis zum 7. März 24 Entscheidungen mit rund 800 Athleten und Athletinnen aus über 60 Nationen anstehen.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt Infos Nordische Ski-WM 2021: der Zeitplan

+++++23. Februar 2021+++++

Olympiasiegerin Vogt trotz Formschwäche für erstes WM-Springen nominiert

Die zweimalige Skisprung-Weltmeisterin Carina Vogt hat sich trotz schwacher Trainingsleistungen einen Startplatz für den ersten Einzel-Wettkampf bei der WM in Oberstdorf erkämpft. In den drei Durchgängen am Dienstagabend belegte die Sotschi-Olympiasiegerin nur die Plätze 22, 29 und 31, Bundestrainer Andreas Bauer schenkte ihr dennoch das Vertrauen.

Foto: dpa/Matthias Schrader 7 Bilder Der Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021

In der Qualifikation auf der Normalschanze am Mittwoch (18.00 Uhr) starten zudem Vizeweltmeisterin Katharina Althaus (Oberstdorf), Juliane Seyfarth (Ruhla) und Anna Rupprecht (Degenfeld). Zuschauen muss Luisa Görlich (Lauscha).

"Es war ganz arg komisch heute, ich kann es mir nicht richtig erklären", sagte Vogt (29), die 2015 und 2017 den Titel geholt hatte, dem SID: "Ich war irgendwie von der Rolle, die Sprünge waren ganz untypisch für mich. Ich war sehr spät und sehr passiv."

Vogt hatte erst im Januar nach langer Pause wegen eines im Sommer 2019 erlittenen Kreuzbandrisses ihr Comeback gefeiert. Die Teilnahme an der Heim-WM war ihr großes Ziel. "Es bedeutet mir sehr viel. Das war über fast zwei Jahre mein Anker", sagte sie. Die Medaillenentscheidung auf der Normalschanze findet am Donnerstag (17.00 Uhr) statt.

In den drei Trainingsdurchgängen enttäuschte das DSV-Team durch die Bank. Althaus sorgte mit Rang 14 im zweiten Durchgang noch für das beste Resultat. "Wir waren heute nicht zufrieden, speziell beim Absprung sind noch Fehler passiert. Das müssen wir in der Qualifikation besser machen, dann sind schon noch einige Plätze nach vorne drin", sagte Bauer. In Topform präsentierte sich die Japanerin Sara Takanashi, die zwei der drei Durchgänge gewann und einmal Zweite wurde.

+++++23. Februar 2021+++++

Auch ohne Fans - DSV-Team fiebert Titelkämpfen entgegen

Lesen Sie auch Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Das Nebelhorn glänzt vor blauem Himmel, Schanzen und Loipen strahlen in hellem Weiß: Das Postkarten-Idyll von Oberstdorf, das die deutschen Skispringer, Kombinierer und Langläufer vor der Heim-WM in Empfang nahm, passte so gar nicht zu der trostlosen Atmosphäre im Ort. Doch auch ohne 400.000 Fans aus aller Welt wie bei den Wintermärchen 1987 und 2005 will das DSV-Team bei den an Mittwoch beginnenden Titelkämpfen ein rauschendes Fest abliefern.

"Ich freue mich richtig auf die Heim-WM. So etwas werde ich nie wieder in meiner Karriere erleben", sagt Titelverteidiger Markus Eisenbichler: "Es ist zwar ein bisschen schade ohne Zuschauer, aber das ist eben den Umständen geschuldet." Auf dem Skisprung-Weltmeister ruhen auch in diesem Jahr die Hoffnungen, zudem sind die Kombinierer um Eric Frenzel und Vinzenz Geiger traditionell Kandidaten für Medaillen.

Doch die Latte liegt hoch: 2017 und 2019 heimste das DSV-Team jeweils sechsmal Gold ein, es waren traumhafte Weltmeisterschaften. Eine solche Ausbeute wäre in diesem Jahr ein kleines Wunder - zu stark ist die Konkurrenz aus Norwegen, zu wackelig war der Saisonverlauf. Eine klare Zielvorgabe vermied der Deutsche Skiverband (DSV) dann auch. "Eine WM lebt auch immer von den Medaillen. Wir können sicherlich die eine oder andere Top-Leistung erwarten", sagte DSV-Vorstand Karin Orgeldinger.

Auch wenn die Tribünen leer bleiben, die Motivation ist ungebrochen: Für viele der insgesamt 38 DSV-Athleten ist die Heim-WM einer der Höhepunkte der gesamten Karriere, vor allem für die sieben Vertreter des SC Oberstdorf. Zu den Lokalmatadoren zählen auch heiße Anwärter auf Edelmetall, neben dem Kombinierer Geiger etwa der mit ihm entfernt verwandte Skispringer Karl Geiger, Skisprung-Vizeweltmeisterin Katharina Althaus oder der bereits reichlich dekorierte Kombinierer Johannes Rydzek.

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand 7 Bilder Die Disziplinen im Skispringen

"Es ist gigantisch, wenn man auf den Strecken und Schanzen, auf denen man täglich trainiert, eine Weltmeisterschaft haben darf", sagt Vinzenz Geiger. Der 23-Jährige dürfte wohl noch vor Rekordweltmeister Frenzel und Rydzek die besten Chancen haben, den im Weltcup dominierenden Norweger Jarl Magnus Riiber zu schlagen. "Er ist momentan unser Stärkster", sagt auch Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Das größte Interesse gehört aber den Skispringern mit dem zweimaligen Saisonsieger Eisenbichler und dem zuletzt wackelnden Karl Geiger. Die Schanzen am Schattenberg, wo in normalen Jahren 25.000 Fans bei der Vierschanzentournee für einen Hexenkessel sorgen, kennen die DSV-Adler wie aus der Westentasche. "Wenn Markus sein Leistungsvermögen abrufen kann, hat er alle Möglichkeiten, zu einer Medaille zu springen", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher.

Geschichte schreiben werden unabhängig von Gold, Silber und Bronze die Kombiniererinnen, die am Samstag ihre lang ersehnte WM-Premiere feiern. Die ersten Medaillen werden am Donnerstag im Sprint der Skilangläufer und bei den Skisprung-Frauen vergeben, in beiden Entscheidungen wäre Edelmetall für Deutschland eine Überraschung. Am Freitag sieht das bei den Kombinierern und der Team-Entscheidung der Skispringerinnen schon anders aus.

Zumindest für die TV-Zuschauer bleibt auch das Postkarten-Idyll erhalten, der Wetterbericht verspricht für den Großteil der WM blauen Himmel. Einzig die Loipen könnten unter den zu hohen Temperaturen leiden, noch aber deutet alles auf eine erfolgreiche WM hin. Zumindest aus sportlicher Sicht.

Foto: dpa, ade fdt 24 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringer 2020/21

++++++23. Februar 2021+++++

Warmes Frühlingswetter: Startzeiten beim Langlauf verschoben

Das frühlingshafte Wetter und Temperaturen von bis zu 15 Grad haben für die ersten Änderungen im Ablauf der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf gesorgt. Die Langlauf-Rennen am Mittwoch und Donnerstag beginnen früher als bisher geplant, um bessere Bedingungen in der Loipe gewährleisten zu können. Die beiden Qualifikationen am Mittwoch starten im Allgäu um 9.00 Uhr und 10.30 Uhr (statt 12.30 Uhr und 14.30 Uhr). Auch am Donnerstag werden die Sprint-Rennen in den Vormittag gezogen. Die Qualifikationen beginnen ab 9.00 Uhr, mit den Finalläufen soll es ab 11.30 Uhr losgehen.

Die warmen Bedingungen seien „für jeden Veranstalter eine enorme Herausforderung“, sagte der deutsche Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder. Der 51-Jährige lobte die Organisatoren für den umsichtigen Umgang mit der Situation.

++++++23. Februar 2021+++++

Gregor Schlierenzauer muss Saison nach Kreuzband-Verletzung beenden

Österreichs Skisprungstar Gregor Schlierenzauer hat einen weiteren Rückschlag erlitten und sich erneut eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Der 31-Jährige, der wegen anhaltender Formschwäche nicht für die am Mittwoch beginnende WM in Oberstdorf nominiert worden war, erlitt am Wochenende beim Continental-Cup in Brotterode/Thüringen eine Kreuzband-Verletzung.

"Irgendwie bleibt der Wurm drinnen. Die Saison, die mit der Covid-Erkrankung begonnen hat und nicht ins Laufen kommen wollte, endet für mich mit einer Teilruptur des vorderen linken Kreuzbandes", schrieb der sechsmalige Weltmeister auf seiner Homepage.

Schlierenzauer muss sechs bis acht Wochen pausieren. "Die Frage, wie es jetzt weitergeht, ist leicht beantwortet. Ich werde therapeutisch die Ärmel hochkrempeln und schauen, dass mein Knie wieder die volle Belastung verträgt. Alles andere wird sich ergeben", schrieb er.

Foto: dpa/Czarek Sokolowski 12 Bilder Der Kader der deutschen Skispringer

Im März 2016 hatte sich Schlierenzauer einen Riss des rechten Kreuzbandes zugezogen. Danach bremsten ihn auch mentale Probleme aus.

Foto: dpa/Hendrik Schmidt 16 Bilder Das sind die Weltcup-Termine der Skispringerinnen 2020/21

+++++20. Februar 2021+++++

Schmid erhält letztes WM-Ticket

Skispringer Constantin Schmid hat das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberstdorf ergattert. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte den 21-Jährigen aus Oberaudorf als sechsten DSV-Adler für die am Mittwoch beginnenden Titelkämpfe im Allgäu. Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag fehlte zuletzt die Form.

Schmid hatte am Freitag als Zwölfter der Generalprobe im rumänischen Rasnov überzeugt. Sein bestes Saisonergebnis ist der achte Rang in Nischni Tagil.

Zuvor hatte Horngacher Karl Geiger (Oberstdorf), Titelverteidiger Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Pius Paschke (Kiefersfelden), Martin Hamann (Aue) und Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) in das WM-Team berufen.

Horngacher darf in diesem Jahr für den Wettbewerb von der Großschanze fünf Springer nominieren, da Eisenbichler als Weltmeister einen zusätzlichen Startplatz errungen hat. Im Wettbewerb von der Normalschanze, der am Freitag den Auftakt macht, dürfen vier Deutsche um WM-Medaillen kämpfen.

+++++20. Januar 2021+++++

Mixed-Team bei WM-Generalprobe auf Rang fünf

Das deutsche Mixed-Team um Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hat im letzten Wettbewerb vor der Heim-WM das Podest klar verpasst. Luisa Görlich, Pius Paschke, Anna Rupprecht und Schlussspringer Geiger kamen in dem selten ausgetragenen Format mit 875,8 Punkten auf den fünften Rang. Der Sieg beim Weltcup im rumänischen Rasnov ging an Norwegen (968,7) vor Slowenien (945,3) und Österreich (924,6).

Geiger zeigte einen Tag nach seinem dritten Rang im Einzel mit Sprüngen auf 91,0 m und 96,0 m erneut eine gute Leistung. In der letzten Startgruppe der besten Springer überragte aber der Norweger Halvor Einer Granerud mit Weiten von 97,0 und 96,5 m. Der Führende im Gesamtweltcup holte sich gemeinsam mit Olympiasiegerin Maren Lundby, Daniel Andre Tande und Silje Opseth den Sieg.

Gut präsentierte sich auch Paschke (91,5 und 94,0 m), der den Vorzug vor Weltmeister Markus Eisenbichler erhalten hatte. Die deutschen Frauen Görlich (zweimal 86,5) und Rupprecht (88,0 und 85,0) ließen dagegen Punkte liegen.

Bei der WM steigt das Mixed am 28. Februar. Dann dürften zahlreiche Teams in einer anderen Besetzung antreten, darunter auch Deutschland: Olympiasiegerin Carina Vogt, die WM-Zweite Katharina Althaus und Juliane Seyfarth waren nicht nach Rasnov gereist, um sich in der Heimat auf die Titelkämpfe vorzubereiten.

Im Weltcup stand das Mixed erstmals seit Dezember 2013 und insgesamt erst zum dritten Mal auf dem Programm. Bei Weltmeisterschaften gab es den Wettbewerb dagegen schon viermal, dreimal ging Gold an Deutschland. 2022 in Peking gehört das Mixed erstmals zum olympischen Programm.

+++++ 19. Februar 2021+++++

Geiger Dritter der WM-Generalprobe - Granerud disqualifiziert

Skispringer Karl Geiger hat als Dritter der WM-Generalprobe im rumänischen Rasnov seine Formkrise beendet. Beim zweiten Saisonsieg des Japaners Ryoyu Kobayashi landete der Vizeweltmeister zum fünften Mal in dieser Saison auf dem Podest. Der zunächst als Sieger gefeierte Norweger Halvor Egner Granerud wurde ebenso wie Weltmeister Markus Eisenbichler wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

In Abwesenheit der Topstars aus Österreich und Slowenien glänzte auch Kamil Stoch (Polen) als Zweiter des einzigen Saisonspringens von einer kleinen Schanze. Rang vier ging an Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen.

Vorjahressieger Geiger, der zuletzt sechsmal in Folge die Top Ten verpasst hatte, flog auf 94,5 und 96,5 m. Eisenbichler (Siegsdorf), am Donnerstag noch Gewinner des Prologs, wurde nach einem mäßigen und einem ordentlichen Sprung dagegen auf Rang 30 zurückgestuft.

Zweitbester DSV-Adler war somit Pius Paschke (Kiefersfelden) auf Rang sieben. Constantin Schmid (Oberaudorf) empfahl sich als Zwölfter für ein sechstes deutsches WM-Ticket, über das Bundestrainer Stefan Horngacher noch entscheiden muss. Severin Freund (Rastbüchl) landete auf Rang 14, Martin Hamann (Aue) verpasste als 34. dagegen den zweiten Durchgang.