Nordische Ski-WM 20/21 : Gregor Schlierenzauer muss Saison nach Kreuzband-Verletzung beenden

Gregor Schlierenzauer. Foto: dpa/Daniel Karmann

Düsseldorf Für Österreichs Skisprung-Star Gregor Schlierenzauer ist die Saison nach einer Knieverletzung vorzeitig beendet. In unserem Telegramm halten wir Sie über Weltcup und WM auf dem Laufenden.

Österreichs Skisprungstar Gregor Schlierenzauer hat einen weiteren Rückschlag erlitten und sich erneut eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Der 31-Jährige, der wegen anhaltender Formschwäche nicht für die am Mittwoch beginnende WM in Oberstdorf nominiert worden war, erlitt am Wochenende beim Continental-Cup in Brotterode/Thüringen eine Kreuzband-Verletzung.

"Irgendwie bleibt der Wurm drinnen. Die Saison, die mit der Covid-Erkrankung begonnen hat und nicht ins Laufen kommen wollte, endet für mich mit einer Teilruptur des vorderen linken Kreuzbandes", schrieb der sechsmalige Weltmeister auf seiner Homepage.

Schlierenzauer muss sechs bis acht Wochen pausieren. "Die Frage, wie es jetzt weitergeht, ist leicht beantwortet. Ich werde therapeutisch die Ärmel hochkrempeln und schauen, dass mein Knie wieder die volle Belastung verträgt. Alles andere wird sich ergeben", schrieb er.

Im März 2016 hatte sich Schlierenzauer einen Riss des rechten Kreuzbandes zugezogen. Danach bremsten ihn auch mentale Probleme aus.

+++++20. Februar 2021+++++

Schmid erhält letztes WM-Ticket

Skispringer Constantin Schmid hat das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberstdorf ergattert. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte den 21-Jährigen aus Oberaudorf als sechsten DSV-Adler für die am Mittwoch beginnenden Titelkämpfe im Allgäu. Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag fehlte zuletzt die Form.

Schmid hatte am Freitag als Zwölfter der Generalprobe im rumänischen Rasnov überzeugt. Sein bestes Saisonergebnis ist der achte Rang in Nischni Tagil.

Zuvor hatte Horngacher Karl Geiger (Oberstdorf), Titelverteidiger Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Pius Paschke (Kiefersfelden), Martin Hamann (Aue) und Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) in das WM-Team berufen.

Horngacher darf in diesem Jahr für den Wettbewerb von der Großschanze fünf Springer nominieren, da Eisenbichler als Weltmeister einen zusätzlichen Startplatz errungen hat. Im Wettbewerb von der Normalschanze, der am Freitag den Auftakt macht, dürfen vier Deutsche um WM-Medaillen kämpfen.

+++++20. Januar 2021+++++

Mixed-Team bei WM-Generalprobe auf Rang fünf

Das deutsche Mixed-Team um Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hat im letzten Wettbewerb vor der Heim-WM das Podest klar verpasst. Luisa Görlich, Pius Paschke, Anna Rupprecht und Schlussspringer Geiger kamen in dem selten ausgetragenen Format mit 875,8 Punkten auf den fünften Rang. Der Sieg beim Weltcup im rumänischen Rasnov ging an Norwegen (968,7) vor Slowenien (945,3) und Österreich (924,6).

Geiger zeigte einen Tag nach seinem dritten Rang im Einzel mit Sprüngen auf 91,0 m und 96,0 m erneut eine gute Leistung. In der letzten Startgruppe der besten Springer überragte aber der Norweger Halvor Einer Granerud mit Weiten von 97,0 und 96,5 m. Der Führende im Gesamtweltcup holte sich gemeinsam mit Olympiasiegerin Maren Lundby, Daniel Andre Tande und Silje Opseth den Sieg.

Gut präsentierte sich auch Paschke (91,5 und 94,0 m), der den Vorzug vor Weltmeister Markus Eisenbichler erhalten hatte. Die deutschen Frauen Görlich (zweimal 86,5) und Rupprecht (88,0 und 85,0) ließen dagegen Punkte liegen.

Bei der WM steigt das Mixed am 28. Februar. Dann dürften zahlreiche Teams in einer anderen Besetzung antreten, darunter auch Deutschland: Olympiasiegerin Carina Vogt, die WM-Zweite Katharina Althaus und Juliane Seyfarth waren nicht nach Rasnov gereist, um sich in der Heimat auf die Titelkämpfe vorzubereiten.

Im Weltcup stand das Mixed erstmals seit Dezember 2013 und insgesamt erst zum dritten Mal auf dem Programm. Bei Weltmeisterschaften gab es den Wettbewerb dagegen schon viermal, dreimal ging Gold an Deutschland. 2022 in Peking gehört das Mixed erstmals zum olympischen Programm.

+++++20. Februar 2021+++++

Constantin Schmid komplettiert deutsches Skispringer-Team bei WM

Constantin Schmid ist als sechster Skispringer im deutschen Team bei der Heim-WM in Oberstdorf dabei. Das bestätigte Bundestrainer Stefan Horngacher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Der 21-Jährige aus Oberaufdorf komplettiert die Mannschaft, die von Skiflug-Weltmeister Karl Geiger und dem im Gesamtweltcup zweitplatzierten Markus Eisenbichler angeführt wird. Zudem vertreten Severin Freund, Pius Paschke und Martin Hamann den Deutschen Skiverband ab kommender Woche im Allgäu.

„Er ist ein junger Athlet. Für ihn geht es darum, dass er mal dabei ist bei der Weltmeisterschaft und dass er lernen kann, wie das abläuft“, sagte Horngacher über Schmid. „Er ist ein Springer für die Zukunft.“

+++++ 19. Februar 2021+++++

Geiger Dritter der WM-Generalprobe - Granerud disqualifiziert

Skispringer Karl Geiger hat als Dritter der WM-Generalprobe im rumänischen Rasnov seine Formkrise beendet. Beim zweiten Saisonsieg des Japaners Ryoyu Kobayashi landete der Vizeweltmeister zum fünften Mal in dieser Saison auf dem Podest. Der zunächst als Sieger gefeierte Norweger Halvor Egner Granerud wurde ebenso wie Weltmeister Markus Eisenbichler wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

In Abwesenheit der Topstars aus Österreich und Slowenien glänzte auch Kamil Stoch (Polen) als Zweiter des einzigen Saisonspringens von einer kleinen Schanze. Rang vier ging an Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen.

Vorjahressieger Geiger, der zuletzt sechsmal in Folge die Top Ten verpasst hatte, flog auf 94,5 und 96,5 m. Eisenbichler (Siegsdorf), am Donnerstag noch Gewinner des Prologs, wurde nach einem mäßigen und einem ordentlichen Sprung dagegen auf Rang 30 zurückgestuft.

Zweitbester DSV-Adler war somit Pius Paschke (Kiefersfelden) auf Rang sieben. Constantin Schmid (Oberaudorf) empfahl sich als Zwölfter für ein sechstes deutsches WM-Ticket, über das Bundestrainer Stefan Horngacher noch entscheiden muss. Severin Freund (Rastbüchl) landete auf Rang 14, Martin Hamann (Aue) verpasste als 34. dagegen den zweiten Durchgang.

+++++19. Februar 2021+++++

Skisprung-Mixed in Rasnov ohne Weltmeister Eisenbichler

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler wird beim abschließenden Mixed-Wettbewerb im rumänischen Rasnov nicht dabei sein. Der 29 Jahre alte Bayer wurde von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht für das Springen am Samstag (9.45 Uhr/ZDF) berücksichtigt, wie der Chefcoach am Freitag im ZDF erklärte. Stattdessen werden in Karl Geiger (3.) und Pius Paschke (7.) die beiden besten Springer vom Einzel am Freitag an den Start gehen.

Eisenbichler war wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert worden. Deutschland zählt in dem Wettbewerb, der auch zum WM-Programm in Oberstdorf zählt, zu den Favoriten. Im Mixed treten je zwei Frauen und zwei Männer an, die Punkte werden addiert.

+++++19. Februar 2021+++++

Deutscher Verband nominiert 32 WM-Starter - Springer Freitag ohne Ticket

Mit den Titelverteidigern Markus Eisenbichler und Eric Frenzel an der Spitze geht der Deutsche Skiverband in die Nordische Heim-WM in Oberstdorf. Der DSV nominierte am Mittwoch zunächst 32 Sportler aus den Disziplinen Skisprung, Skilanglauf und Kombination für die am 24. Februar beginnenden Titelkämpfe im Allgäu.

Das Skisprung-Team wird angeführt von Eisenbichler und Karl Geiger, die 2019 auf der Großschanze in Innsbruck einen Doppelsieg gefeiert hatten. Zudem gehen Ex-Weltmeister Severin Freund, Pius Paschke und Martin Hamann an den Start, ein sechster Springer kann noch nominiert werden. Dieser würde wohl Constantin Schmid heißen, Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag fehlte zuletzt die Form.

Erstmals bei einer WM mit dabei sind die Kombiniererinnen. Die Jagd auf die historische erste Goldmedaille nehmen unter anderem die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak und Ex-Skispringerin Svenja Würth auf. Bei den Männern gehören Rekordweltmeister Frenzel und der viermalige Saisonsieger Vinzenz Geiger zu den Hoffnungsträgern.

Im Langlauf erhält unter anderem die 20 Jahre alte Lisa Lohmann eine Woche nach ihrem Sprint-Titel bei der Junioren-WM das Ticket für die Titelkämpfe im Allgäu.

Bei der WM 2019 hatte das DSV-Team mit sechs Titeln geglänzt. Neben Eisenbichler und Frenzel holten auch die Skisprung-Teams der Männer und Frauen, das Skisprung-Mixed sowie bei den Kombinierern das Teamsprint-Duo Eric Frenzel/Fabian Rießle Gold.

Selina Freitag in Rasnov auf Rang 26 - Kramer verliert Gelb

Skispringerin Selina Freitag (19) hat im Kampf um das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberstdorf einen Punktsieg gelandet. Die Schwester von Team-Weltmeister Richard Freitag belegte beim Weltcup im rumänischen Rasnov den 26. Platz und lag damit knapp vor ihren Konkurrentinnen Luisa Görlich (29.) und Agnes Reisch (35.).

Beste Deutsche beim zweiten Saisonsieg der Slowenin Nika Kriznar war die bereits für die WM qualifizierte Anna Rupprecht auf Rang 16. Kriznar eroberte durch ihren Erfolg vor Sara Takanashi (Japan) und Silje Opseth (Norwegen) die Führung im Gesamtweltcup von Marita Kramer. Die Österreicherin durfte nach einem ungültigem Coronatest nicht starten.

Olympiasiegerin Carina Vogt, Vizeweltmeisterin Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sind wie Rupprecht bereits für die WM nominiert und absolvieren derzeit mit Bundestrainer Andreas Bauer eine spezielle WM-Vorbereitung in Garmisch-Partenkirchen.

Die Entscheidung über das fünfte deutsche WM-Ticket fällt in Rasnov nach den abschließenden Springen am Freitag (10.30/Einzel) und Samstag (9.45 Uhr/Mixed Team). Die WM im Allgäu beginnt am 24. Februar.

+++++17. Februar 2021+++++

Keine Pause für Markus Eisenbichler und Karl Geiger vor der Heim-WM

Die sportlich schwächelnden Skispringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger bekommen unmittelbar vor der Heim-WM in Oberstdorf keine Wettkampfpause mehr. Beide wurden von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Weltcup im rumänischen Rasnov berufen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte. Neben Weltmeister Eisenbichler und dem Tournee-Zweiten Geiger sind auch Severin Freund, Martin Hamann, Pius Paschke und Constantin Schmid für die Wettbewerbe am Freitag (Einzel) und Samstag (Mixed Team) auf der Normalschanze nominiert.

Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer wählt vor den nächste Woche im Allgäu beginnenden Titelkämpfen einen anderen Ansatz. Die drei Top-Athletinnen Katharina Althaus, Carina Vogt und Juliane Seyfarth reisen nicht zum Weltcup nach Rumänien und werden stattdessen in Garmisch-Partenkirchen trainieren.

+++++14. Februar 2021+++++

Eisenbichler und Geiger enttäuschen bei WM-Härtetest - Granerud siegt

Die deutschen Skisprung-Stars Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben beim WM-Härtetest in Zakopane gründlich enttäuscht. Weltmeister Eisenbichler (Siegsdorf) kam am Sonntag beim elften Saisonsieg des Norwegers Halvor Egner Granerud als bester DSV-Adler nicht über Rang zwölf hinaus. Der WM-Zweite Geiger (Oberstdorf) belegte sogar nur den 22. Rang.

Zehn Tage vor der Eröffnung der WM in Oberstdorf gewann Granerud mit Sprüngen auf 132,0 und 133,0 m mit 298,1 Punkten knapp vor Anze Lanisek aus Slowenien (295,2) und dem Norweger Robert Johansson (293,8). Das deutsche Team blieb dagegen in Polen an beiden Tagen ohne Top-Ten-Ergebnis, dies war der Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher in diesem Winter zuvor kein einziges Mal passiert.

Geiger (Oberstdorf) hatte einen Tag nach seinem 23. Platz wie Eisenbichler erneut nichts mit der Entscheidung zu tun und landete zum sechsten Mal in Folge außerhalb der Top Ten. "Da werde ich grantig. Der Knoten müsste platzen, und das ist noch nicht passiert. Aber ich gebe nicht auf", sagte Geiger in der ARD.

Am Samstag hatte der zweimalige Saisonsieger Eisenbichler punktgleich mit Pius Paschke (Kiefersfelden) den 14. Rang belegt. Paschke musste sich diesmal mit Position 30 begnügen, Martin Hamann (Aue) flog immerhin auf Rang 24. Ex-Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl/31.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/38.) verpassten den zweiten Durchgang.

Gold-Favorit Nummer eins für die WM bleibt somit Granerud. Mit seinen jetzt elf Weltcup-Siegen, alle in dieser Saison, schloss er zum norwegischen Rekordhalter Roar Ljökelsöy (elf Siege zwischen 2003 und 2006) auf. Mehr Erfolge in einem Winter waren zuletzt dem Japaner Ryoyu Kobayashi 2018/19 (13) gelungen, den Rekord (15) hält seit 2015/16 der Slowene Peter Prevc.

+++++13. Februar 2021+++++

Deutsche Springer bei WM-Härtetest ohne Top-Ten-Ergebnis

Die deutschen Skispringer sind beim WM-Härtetest im polnischen Zakopane erstmals in dieser Saison ohne Top-Ten-Ergebnis geblieben. Elf Tage vor der Eröffnung der Titelkämpfe in Oberstdorf waren Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Pius Paschke (Kiefersfelden) punktgleich auf Rang 14 die besten DSV-Adler. Seinen ersten Saisonsieg holte der Japaner Ryoyu Kobayashi.

"Bei mir ist der Sprit langsam leer, aber zur WM finde ich sicher noch einen Fünf-Liter-Kanister", sagte Eisenbichler in der ARD. Noch schlechter präsentierte sich Karl Geiger (Oberstdorf). Der WM-Zweite landete bei starkem Schneefall und klirrender Kälte auf dem 23. Rang und damit zum fünften Mal in Folge außerhalb der Top Ten. "Es geht gerade einfach schwer", sagte Geiger.