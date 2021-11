Neue Corona-Regeln : Skisprung-Weltcup in Klingenthal ohne Zuschauer

Köln Der erste deutsche Skisprung-Weltcup der Olympia-Saison findet ohne Zuschauer statt. Wegen der neuen Corona-Regeln in Sachsen sind keine Fans zugelassen.

Der erste deutsche Skisprung-Weltcup der Olympia-Saison findet ohne Zuschauer statt. Wie die Organisatoren der Wettbewerbe in Klingenthal (10. bis 12. Dezember) am Samstag mitteilten, sind auf Grundlage der am Freitag von der sächsischen Staatsregierung beschlossenen Corona-Notfallverordnung auch in der Vogtland Arena keine Fans zugelassen. In Klingenthal finden jeweils zwei Einzelspringen der Männer und Frauen statt.