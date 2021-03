Nach Horror-Sturz : Skispringer Tande soll aus dem Koma geweckt werden

Planica Nach seinem brutalen Sturz beim Skiflug-Wettkampf im slowenischen Planica soll der Norweger Daniel André Tande aller Voraussicht nach am Samstagmorgen aus dem künstlichen Koma geholt werden.

Nach seinem brutalen Sturz beim Skiflug-Wettkampf im slowenischen Planica soll der Norweger Daniel André Tande aller Voraussicht nach am Samstagmorgen aus dem künstlichen Koma geholt werden. Das teilte der Sportchef Clas Brede Braathen am Freitagabend dem norwegischen Rundfunk per SMS mit. Der 27-Jährige sei im Krankenhaus von Ljubljana gut aufgehoben. „So wie es aussieht, wird er in den frühen Morgenstunden allmählich aus seinem künstlichen Koma geweckt. Dann werde ich bei ihm sein“, schrieb Braathen.