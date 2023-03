Mutig oder riskant? Althaus und Co. dürfen endlich fliegen

Wohl auch deshalb lässt der Weltverband FIS nur die 15 besten Springerinnen der Raw Air auf der größten Schanze der Welt zu und agiert äußert vorsichtig - das für Freitag geplante erste Training wurde wegen der schwierigen Windverhältnisse abgesagt. Althaus und Co. betreten also Neuland, wenn sie am Samstag in Vikersund erstmals für den Wettkampf am Sonntag (jeweils 10.00 Uhr) trainieren - und gleich um den ersten Weltrekord wetteifern.