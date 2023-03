Lichtblick in Lillehammer Eisenbichler trotzt den „Altersleiden“

Nach den Stationen in Oslo und Lillehammer geht die insgesamt zehntägige Raw-Air-Tour auf der Flugschanze in Vikersund zu Ende. Auf dem „Monsterbakken“ steht bereits am Freitag (17.00 Uhr) die Qualifikation für den Wettkampf am Samstag an, am Sonntag folgen zum Abschluss drei weitere Wertungssprünge.