Vier Jahre nach Abschied Früherer Bundestrainer Schuster kehrt zu Skispringern zurück

Zuletzt war der Österreicher in seiner Heimat als Nachwuchstrainer am Skigymnasium Stams tätig und trat als Co-Kommentator beim TV-Sender Eurosport auf. Nun soll Schuster wieder mehr deutsche Skispringer in die Weltspitze führen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland mit unserem Stützpunktsystem beste Voraussetzungen haben, um auch in Zukunft Skispringerinnen und Skispringer auf Weltklasseniveau systemisch und strategisch ausbilden zu können“, sagte Schuster laut DSV-Mitteilung.