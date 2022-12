„Wird kommen“ Ex-Skispringerin Vogt glaubt fest an Frauen-Tournee

Für die abgetretene Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt ist die Einführung einer Vierschanzentournee für Frauen nur noch eine Frage der Zeit. „Das große Ziel steht am Horizont. Es wird kommen. Schade, dass es noch ein Jahr länger dauert, aber ich schaue da optimistisch in die Zukunft“, sagte die 30-Jährige am Mittwoch im ZDF. Eigentlich war die Premiere der Frauen-Tournee für den Winter 2023/24 angekündigt. Nun kommt sie nach Angaben des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) doch frühestens 2024/25.