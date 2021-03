THOMAS MORGENSTERN (2014) - Im Weltcup-Training am Kulm erwischt es den Weltmeister und Olympiasieger schwer. Bei seinem Sturz zieht sich Morgenstern kritische Kopfverletzungen und eine Lungenquetschung zu. Vier Wochen zuvor hatte er sich bei einem Sturz in Titisee-Neustadt einen Finger gebrochen und Prellungen am ganzen Körper erlitten.