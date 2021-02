Kandidaten für Gold, Silber, Bronze : Die Favoriten bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Düsseldorf 24 Weltmeistertitel werden in den drei nordischen Skisportarten bei zum 7. März in Oberstdorf vergeben. In Langlauf, Skispringen und Nordischer Kombination geht Norwegen mit Favoriten ins Rennen. Aber auch Deutschland und andere Nationen stellen Medaillenkandidaten.

Die Norweger lagen bei der Nordischen Ski-WM 2019 im Medaillenspiegel wieder einmal klar vor Deutschland. Und auch bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf dürfen sich die Skandinavier auf Gold-Jubel einstellen. Im Skispringen und in der Nordischen Kombination stellen sie jeweils den Weltcupführenden. In beiden Fällen dominieren die Norweger den Wettbewerb. Doch bei der WM im Allgäu wollen das die Topathleten anderer Nationen verhindern.

Im Skispringen sind das allen voran die Polen sowie die deutschen Spitzenspringer Markus Eisenbichler, der Titelverteidiger von der Großschanze ist, und Vizeweltmeister Karl Geiger.

Polens Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch zeigte zuletzt zwar wie die deutschen Medaillenkandidaten auch schwächere Sprünge, dennoch zählt der mehrfache Olympiasieger und Weltmeister 2021 einmal mehr zu den Favoriten auf Gold, Silber und Bronze. Sein Teamkollege Dawid Kubacki will den Einzeltitel von der Normalschanze verteidigen. Er gehört genauso zu den Favoriten wie sein Teamkollege Piotr Zyla.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi zeigte sich nach seiner Formschwäche im bisherigen Winter ausgerechnet bei der WM-Generalprobe in Rumänien wieder als Podestkandidat. Der Österreicher Stefan Kraft sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Anze Lanisek könnte für Slowenien eine Medaille holen. Dominiert wird der Skisprung-Weltcup in dieser Saison allerdings vom Überraschungsaufsteiger Halvor Egner Granerud aus Norwegen. Er ist der klare Favorit auf WM-Gold. Das wollen ihm aber auch Teamkollegen wie Marius Lindvik oder Robert Johannson streitig machen.

Und so sind die Norweger zusammen mit Polen im Teamwettkampf auch die ärgsten Konkurrenten der DSV-Adler. Die Titelverteidigung dürften für das deutsche Team daher schwierig werden.

Bei den Skispringerinnen gehören weniger Athletinnen zur absoluten Weltspitze als bei den Männern, doch unter den Besten ist auch auch da eng: Sloweniens Nika Kriznar ist die Weltcupführende und neben Sara Takanashi aus Japan und Silje Opseth aus Norwegen Top-Favoritin in Oberstdorf. Die Österreicherin Marita Kramer ist ebenfalls stark im Weltcup. Ihre Teamkollegin und Pionierin bei den Skispringerinnen, Daniela Iraschko-Stolz, will auch ein Wort mitreden, wenn es erstmals um den Titel von der Großschanze geht. Norwegens Maren Lundby gehört auch zu den Mitfavoritinnen, genauso wie Katharina Althaus.

Auch in der Nordischen Kombination gibt es mit dem 23-jährigen Jarl Magnus Riiber einen Top-Favoriten aus Norwegen. Der Titelverteidiger im Einzel/Normalschanze springt und läuft der Konkurrenz die dritte Saison in Folge davon. Doch bei ihrer Heim-WM muss er sich gegen gleich vier deutsche Favoriten behaupten: Vinzenz Geiger, Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek. Der erfahrene Japaner Akito Watabe will bei seiner achten Teilnahme an Weltmeisterschaften endlich sein erstes WM-Gold im Einzel.

Im Langlauf dominieren bei den Herren die Läufer des russischen Verbandes um Alexander Bolschunow. Er war bisher nur im Sprint von der Konkurrenz zu schlagen und die kam meist aus dem eigenen Lager. Weltmeister Johannes Kläbo will bei der WM seine drei Titel dennoch verteidigen. Wie gut er mit den Russen mithalten kann, ist schwer zu sagen, da er in diesem Winter zahlreiche Weltcups ausließ.

Die US-Amerikanerin Jessica Diggins führt derweil den Weltcup bei den Langläuferinnen an. Zu den Favoritinnen gehört aber auch Julia Stupak, die für den russischen Verband startet.