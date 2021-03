Sorge um Norweger : Skiflug-Weltmeister Tande schwer gestürzt

Planica Der norwegische Skispringer Daniel Andre Tande ist beim Skiflug-Weltcup in Planica schwer gestürzt. Der 27-Jährige knallte mit voller Wucht auf den Hang. Mit einem Helikopter wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande ist im slowenischen Planica schwer gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Donnerstag geriet der 27 Jahre alte Norweger im Probedurchgang direkt nach dem Absprung in Schieflage und knallte nach 78 Metern mit dem Körper auf den Vorbau der riesigen Anlage in Planica. Tande wurde nach medizinischer Erstversorgung per Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus in Ljubljana gebracht und dort versorgt.