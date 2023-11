Fokus auf den Saisonstart So geht es bei den Skispringerinnen nach dem Trainerwechsel weiter

Mechler war seit der Saison 2021/22 Chefcoach der DSV-Skispringerinnen. Er war auf den langjährigen Bundestrainer Andreas Bauer gefolgt. Und der ehemalige Skispringer knüpfte an die Erfolge seines Vorgängers an. Schmid wurde 2023 bei der Nordischen Ski-WM Weltmeisterin von der Normalschanze. Im slowenischen Planica gewannen zudem auch das Team und Mixed-Team Gold. In diesem Winter steht keine WM an. Die Skispringerinnen können sich ganz auf den Weltcup konzentrieren. Ein erfolgreicher Start am 2. Dezember in Lillehammer wäre für das Team nun wohl umso wichtiger.