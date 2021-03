Bestenliste : Der Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM

Foto: AFP/CHRISTOF STACHE 13 Bilder Der Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021

Düsseldorf Den ewigen Medaillenspiegel führt Norwegen an – mit knapp doppelt so vielen Goldmedaillen wie Russland als Tabellenzweiter. 2019 in Seefeld konnte Deutschland sich den zweiten Platz im WM-Medaillenspiegel sichern. Wird der diesjährige Wettbewerb wieder so erfolgreich?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Insgesamt 425 Medaillen konnte sich Norwegen in der Geschichte der Nordischen Skiweltmeisterschaften bereits sichern, davon sind 165 golden, 132 silbern und 128 bronzen. Im ewigen Medaillenspiegel liegt das zweitplazierte Russland mit 232 gewonnenen Medaillen weit dahinter. Norwegen konnte rund doppelt so oft den ersten Platz belegen. 82 Goldmedaillen wurden russischen Sportlern seit der ersten WM verliehen. Außerdem gewann Russland 77 Mal Silber und 73 Mal Bronze. Knapp dahinter liegt Finnland auf dem dritten Platz mit zwar insgesamt mehr WM-Edelmetallen (253), doch zwei Goldmedaillen weniger als Russland (80). Silber gewann Finnland 86 Mal, bronze 87 Mal. Deutschland befindet sich im ewigen Medaillenspiegel auf dem fünften Platz. Unter den 156 WM-Medaillen der Deutschen sind 54 goldene, 61 silberne und 41 bronzene. Bei den 53. Nordischen Skiweltmeisterschaften sollen für die Nationen weitere dazukommen.

Bei der WM vor zwei Jahren in Seefeld sah der Medaillenspiegel wie folgt aus:

Foto: dpa/Hendrik Schmidt Infos Nordische Ski-WM 2021: der Zeitplan

1. Norwegen 25, davon 13x Gold, 5x Silber, 7x Bronze

2. Deutschland 9, davon 6x Gold, 3x Silber

3. Schweden 5, davon 2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze

4. Polen 2, davon 1x Gold, 1x Silber

5. Russland 8, davon 5x Silber, 3x Bronze

(ala)