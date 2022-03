Shorttrack

Die WM im kanadischen Montreal steht noch an. Wegen des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie wurde das Championat auf den 8. bis 10. April verlegt. In den Weltcup-Wertungen erreichte allein Anna Seidel als 19. über 1500 Meter die Top 20. Die Dresdnerin war auch einzige Starterin bei den Winterspielen in Peking, wo sie im Viertelfinale wegen Behinderung einer Konkurrentin bestraft wurde und nicht in die Wertung kam. (Zwischen-)Note: 6