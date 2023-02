„Geht bei Null los“ Skifahrerin Dürr Gold-Kandidatin im WM-Slalom

Skirennfahrerin Lena Dürr weiß nicht, warum ihre Reise nach ganz oben so lange gedauert hat. „Wenn ich es wüsste, hätte ich es noch viel früher gemacht. Ich musste ein paar Umwege in Kauf nehmen, dass ich jetzt hier gelandet bin“, sagte Deutschlands große Medaillen-Hoffnung bei den alpinen Weltmeisterschaften in Frankreich. Mit „hier“ meint Dürr die absolute Weltspitze.