Eisenbichler fliegt 248 Meter: Weltmeister stellt deutschen Skiflug-Rekord ein

Weltmeister Markus Eisenbichler setzt seinen Höhenflug fort: In der Qualifikation für den Weltcup in Planica hat der 27-Jährige seinen eigenen deutschen Skiflug-Rekord eingestellt.

Der dreimalige Weltmeister Markus Eisenbichler hat seinen deutschen Skiflug-Rekord in Planica eingestellt. Der Bayer flog am Donnerstag in der Qualifikation auf 248 Meter und damit genauso weit wie vor zwei Jahren. Im Auslauf jubelte der 27-Jährige, der in Seefeld Gold in Einzel, Mixed und Teamspringen gewann, ausgelassen. Für den Sieg in der Quali reichte es aber nicht, weil der Japaner Ryoyu Kobayashi mit noch weniger Anlauf ebenfalls auf 248 Meter flog und damit seine eigene Bestmarke verbesserte. Dritter wurde der Slowene Timi Zajc (239 Meter).