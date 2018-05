Skispringen: Schweizer Simon Ammann setzt Karriere fort

Simon Ammann jubelt nach einem starken Sprung in Oberstdorf. Foto: afp, CHRISTOF STACHE

Der vierfache Olympiasieger Simon Ammann will auch in der kommenden Saison im Weltcup antreten. Das große Ziel des 36-jährigen Schweizers ist die WM 2019.

Simon Ammann fühlt sich fit genug, um auf Topniveau im Weltcup mitzuspringen: "Ich verspüre immer noch große Motivation und Freude, um hart an den Details zu arbeiten, die sich mir im Skispringen stellen", sagte der 36-Jährige, der 2002 und 2010 jeweils olympisches Doppelgold geholt hatte.

Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang hatte Ammann die Plätze elf und 13 belegt, im Januar als Dritter beim Fliegen in Bad Mitterndorf das Podest erreicht. Für die Entscheidung, ob er seine 21. Weltcupsaison in Angriff nimmt, hatte sich Ammann viel Zeit genommen.