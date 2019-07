Skispringen : Olympiasieger Wank beendet Karriere und wird Betreuer

Planegg Olympiasieger Andreas Wank wird am 27. Juli zum letzten Mal zum letzten Mal von der Schanze springen. Der 31-Jährige beendet seine Karriere und wechselt in den Betreuerstab.

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wank beendet seine aktive Karriere und wird beim anstehenden Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten letztmals als Profi an den Start gehen. Dies teilte der Deutsche Skiverband am Donnerstag mit. Eigentlich wollte er für Olympia 2022 in Peking nochmals angreifen, sagte der 31-Jährige. „Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen im DSV habe ich mich dann aber entschieden, dieses Kapitel zu beenden und eine neue Herausforderung anzunehmen.“