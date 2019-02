Neuer Skisprung-Bundestrainer: Die Suche nach dem Schuster-Nachfolger beginnt

Oberstdorf Nach dem angekündigten Abschied von Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster beginnt die Suche nach einem Nachfolger. Kandidaten gibt es extern wie intern. Schusters Entscheidung könnte zur Kettenreaktion im Skisprung-Zirkus werden.

"Das ist jetzt Verbandssache", sagte Schuster. Ungeachtet der Möglichkeit, dem Deutschen Skiverband in anderer Funktion erhalten zu bleiben, überlässt Schuster die Nachfolgersuche seinem langjährigen sportlichen Leiter und engen Vertrauten: "Horst Hüttel, der unsere Disziplinen fantastisch führt, hat ein gutes Gespür. Das muss seine Entscheidung sein."

Nächstliegender Anwärter bleibt Stefan Horngacher. Dessen Vertrag als polnischer Nationaltrainer läuft zum Saisonende aus, wie Schuster ist er Österreicher und 49 Jahre alt, charismatischer Erfolgstyp mit Ideen. "Steff war bei uns im System, steht in Polen noch unter Vertrag, mehr gibt es dazu nicht zu sagen", sagte Hüttel. Horngacher selbst stellte unlängst klar: "Ich werde definitiv keine Entscheidung vor der WM (ab 19. Februar, d. Red.) treffen. Ich will Ruhe." Erst danach werde er mit Polens Verband sprechen.

Unter den internationalen Toptrainern ist Horngacher die wahrscheinlichste Lösung. Alexander Stöckl, ebenfalls Österreicher und Schuster-Intimus, ist in seiner Wahlheimat Norwegen bis 2022 gebunden und kein Thema. Alexander Pointner (48), mit Österreichs goldener Generation bis zu seinem Abschied 2014 sechsmal in Folge Tournee-Sieger, ist der Szene eng verbunden, lässt aber offen, ob er noch einmal ins Rampenlicht will.