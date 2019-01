Nordische Kombination: Rydzek verpasst Sieg in Otepää knapp

Rydzek verpasst Sieg in Otepää knapp

Otepää Kombinations-Olympiasieger Johannes Rydzek hat den ersten deutschen Einzelsieg des WM-Winters knapp verpasst. Im estnischen Otepää musste er sich nur Jarl Magnus Riiber geschlagen geben.

Vinzenz Geiger (Oberstdorf/+43,7 Sekunden), am Vortag als bester Deutscher Sechster, bestätigte seine starke Form mit Platz vier. Fabian Rießle (Breitnau/+1:02,9 Minuten) und Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:05,7 Minuten) sorgten als Neunter und Zehnter für weitere gute Platzierungen. Terence Weber (Geyer/+1:26,6 Minuten) kam auf Rang 23, B-Kader-Athlet Julian Schmid (Oberstdorf/2:26,6 Minuten) wurde 32.

Schon auf der Schanze hatten sich Faißt und Rydzek in bestechender Form präsentiert und die Plätze zwei und drei ersprungen. Auch dort war nur Riiber stärker. Für den Norweger war es der sechste Einzelsieg im achten Rennen des Weltcup-Winters.

Am Samstag war das erste Springen in Otepää wegen zu starker Winde abgesagt worden. Als Grundlage für den Langlauf diente daher der am Freitag provisorisch durchgeführte Durchgang.