Weltcup in Ramsau: Deutsche Kombinierer belohnen sich für Jagd auf Riiber nicht

Johannes Rydzek (vorne) aus Deutschland führt in dieser Szene das Verfolgerfeld im Rennen in der Ramsau an. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Ramsau Nach einer dreiwöchigen Wettkampfpause, setzen die Nordischen Kombinierer in Ramsau die Jagd auf den norwegischen Überflieger Jarl Magnus Riiber fort. Ohne Erfolg. Denn Riiber gewinnt erneut.

Jarl Magnus Riiber ist in dieser Saison in der Nordischen Kombination eine Klasse für sich und auch von den deutschen Olympiasiegern nicht zu bezwingen. Am Samstag feierte der Norweger beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein bereits seinen vierten Sieg im fünften Wettbewerb und baute seine Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Die Team-Olympiasieger Fabian Rießle, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger kamen hinter dem Österreicher Franz-Josef Rehrl auf die Ränge drei bis fünf.