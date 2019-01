Hennig erreicht WM-Norm: Norwegerin Östberg triumphiert erstmals bei der Tour de Ski

Val di Fiemme Die norwegische Langläuferin Ingvild Flugstad Östberg hat zum ersten Mal die Tour de Ski gewonnen. Die Vorjahreszweite gewann am Sonntag die neun Kilometer lange Bergverfolgung im italienischen Val di Fiemme und sicherte sich somit das Rote Trikot.

Die Staffel-Olympiasiegerin ging mit einem stattlichen Polster von 53 Sekunden auf ihre russische Kontrahentin Natalia Neprjajewa in die Schlussetappe hinauf zur Alpe Cermis. Ins Ziel kam Östberg (35:15,0 Minuten) mit 2:42,0 Minuten Vorsprung vor Neprjajewa und gewann damit auch die vierte Etappe in Serie. Dritte wurde Krista Pärmäkoski (Finnland/+2:55,9 Minuten zurück)

Östberg erhielt für ihren Premierentriumph ein Preisgeld in Höhe von 55.000 Schweizer Franken (rund 49.000 Euro) und 400 Punkte für den Gesamtweltcup, den sie deutlich anführt. Einzig verbliebene Deutsche in der Endabrechnung war Pia Fink (Bremelau/10:58,4 Minuten zurück) auf Rang 16. Alle anderen deutschen Läuferinnen waren während der kräftezehrenden Tour ausgestiegen.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal) erfüllte mit zwei Top-Ten-Platzierungen bei der Tour de Ski die Norm für die nordische WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März). Die nächste Chance für das Erreichen von Normen bietet der Heim-Weltcup in Dresden am kommenden Wochenende (12. und 13. Januar).