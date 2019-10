Dieter Thoma bleibt dem Sport treu : Ein Skisprung-Verrückter wird 50

Dieter Thoma wird 50 Jahre alt. Vor 20 Jahren beendete er seine Karriere, doch Skispringen bestimmt noch heute sein Leben und seinen Terminkalender.

Sich zurücklehnen und es mal etwas ruhiger angehen zu lassen, kommt für ihn nicht infrage. Skispringen – die Sportart, der Thoma so viel zu verdanken hat und die er in den 1990er Jahren mitbestimmte – ist nach wie vor seine große Leidenschaft. „Ich habe es von klein auf gelernt, mich verliebt in den Schnee und die Schanzen. So eine gefestigte Leidenschaft kann man auch mit 50 Jahren nicht so einfach aufgeben“, sagt Thoma. „Warum auch?“ Für Martin Schmitt, der mit Thoma in dessen Abschieds-Saison 1999 Team-Gold bei der WM in Ramsau holte, ist er „noch immer ein fester Bestandteil der Skisprung-Familie“.