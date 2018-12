Weltcup in Beaver Creek: Luitz-Sieg tut Skiteam nach schwierigem Saisonstart „schon gut“

Weltcup in Beaver Creek

Beaver Creek Es schien nach den Verletzungen von Thomas Dreßen und Felix Neureuther schon wieder eine Seuchensaison für die deutschen Skirennfahrer zu werden. Da kam der Sieg von Stefan Luitz in Beaver Creek genau richtig.

Mit seinem Premieren-Sieg hat Stefan Luitz dem deutschen Skiteam einen ersehnten Stimmungsaufheller nach sehr schwierigen Wochen beschert. „Wenn man mit so einem super-schönen Erfolg heimfliegen kann, tut das schon gut“, sagte Bundestrainer Mathias Berthold nach dem Coup seines Schützlings in Beaver Creek am Sonntagabend. Luitz hatte seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert - und das im ersten Riesenslalom nach einer fast einjährigen Zwangspause wegen einer Kreuzbandverletzung.