Erfolge: Junioren-WM: Riesenslalom-Silber 2012, Abfahrtssilber 2014; WM: 12. in der Abfahrt und 14. in der alpinen Kombination 2017; Weltcup: Abfahrtssieger in Kitzbühel (2018), Sieger in Garmisch (2020), insgesamt bisher fünf Weltcup-Siege