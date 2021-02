Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Alpinen Ski-WM 2021

Foto: dpa/Giovanni Auletta Infos Ski-WM 2021 in Cortina: Zeitplan und die TV-Übertragungen

Für die alpinen Skirennfahrer geht es in Cortina d’Ampezzo in Italien ab dem 8. Februar um WM-Medaillen. Gestartet wird in in sechs Disziplinen. Hier finden Sie alle Sieger, Medaillengewinner und Ergebnisse im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

US-Superstar Mikaela Shiffrin plant bei der anstehenden alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo so viele Starts wie nie zuvor bei einem internationalen Großevent. Sie wolle in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten, kündigte die 25-Jährige am Dienstag an. Bislang hatte sie bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stets maximal drei Rennen bestritten. Im Slalom gewann sie zuletzt vier WM-Titel in Serie. Bei den vergangenen Titelkämpfen im schwedischen Aare vor zwei Jahren überraschte sie zudem mit der Goldmedaille im Super-G.

Wie viele Medaillen sie in Cortina holen kann und wer er sonst noch aufs Treppchen schafft, finden Sie hier:

Foto: dpa/Dominik Angerer 12 Bilder Der Medaillenspiegel der Alpinen Ski-WM 2021

Die Entscheidungen bei der Alpinen Ski-WM in Italien:

9. Februar 2021: Super-G der Damen:

10. Februar 2021: Kombination der Herren:

11. Februar 2021: Super-G der Herren:

13. Februar 2021: Abfahrt der Damen:

14. Februar 2021: Abfahrt der Herren:

15. Februar 2021: Kombinationsabfahrt der Damen:

16. Februar 2021: Parallel-Riesenslalom der Damen:

16. Februar 2021: Parallel-Riesenslalom der Herren:

17. Februar 2021: Teamwettbewerb:

18. Februar 2021: Riesenslalom der Damen:

19. Februar 2021: Riesenslalom der Herren:

20. Februar 2021: Slalom der Damen: