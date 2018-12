Versöhnlicher Jahresabschluss für DSV-Läufer: Dominik Paris gewinnt auch Super G in Bormio

Bormio Dominik Paris gewinnt in Bormio auch den Super-G. Die Deutschen Josef Ferstl und Andreas Sander schlagen sich zum Jahresabschluss achtbar.

Für Josef Ferstl sang das Publikum an dessen 30. Geburtstag ein Ständchen, doch so richtig gefeiert wurde ein Lokalmatador: Dominik Paris aus Südtirol erwies sich einen Tag nach seinem grandiosen Sieg in der Abfahrt auch beim Super-G in Bormio als der wahre "Eismeister". Auf der nach wie vor spiegelglatten und brettharten Piste "Stelvio" fuhr er im letzten Rennen des Jahres zu seinem elften Weltcupsieg.