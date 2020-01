Vor einem Jahr fuhr er noch für Österreich : Genugtuung für Baumann nach den „Judas“-Rufen auf der Streif

Kitzbühel Romed Baumanns Ski-Karriere schien vor einem Jahr vorbei. Dann aber wechselt der Tiroler ins deutschen Team und findet die Freude am Sport wieder. In Kitzbühel gelingt ihm ein sehr emotionaler Erfolg - nachdem sein Tag mit einem extrem unschönen Moment begonnen hatte.

Romed Baumann stand schnaufend im Zielraum von Kitzbühel, und die Gefühle schüttelten ihn durch wie die berüchtigte Streif-Traverse Sekunden zuvor. Dort, wo Abfahrer ihre größte Bühne haben und wo ihn am Morgen Fans als „Judas“ beschimpft hatten, machte sich eine tiefe Genugtuung breit. Nein, gewonnen hatte Baumann nicht, er hatte auch das Podium der Hahnenkamm-Schussfahrt verpasst. Platz sieben aber war ein Meilenstein in seiner Ski-Karriere. „Des wor a gewaltige Wochn für mi“, sagte Baumann, der 33 Jahre seines Lebens Tiroler war, seit dem Winter aber für Deutschland an den Start geht.

In Kitzbühel, wenige Kilometer von Baumanns Geburtsort St. Johann entfernt, schreiben Rennfahrer oft Ski-Geschichte - diesmal hat Kitzbühel für eine große Geschichte im Leben eines Rennfahrers gesorgt. „Es ist für mich immer noch ein bisschen schwer zu glauben, was da alles passiert ist“, sagte Baumann im Rückblick auf zwölf aufwühlende Monate und ein vorläufiges Happy End vor 50 000 Fans.

Baumann aber fühlte sich nicht als Ski-Rentner. Und weil er mit einer deutschen Frau verheiratet ist und seit langem in Kiefersfelden wohnt, heuerte er beim Deutschen Skiverband an. „Das ist Wahnsinn, ich war auch so berührt“, sagte Teamkollege Josef Ferstl am Samstag. „Jetzt ist er bester Deutscher, das ist doch eine Hammergeschichte.“